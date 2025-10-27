Las noticias imprescindibles Descubre cuáles han sido las informaciones más relevantes de la jornada

1 Política Puigdemont formaliza la ruptura con Sánchez y deja en minoría al Gobierno

El líder de Junts anuncia que los suyos pasan a la oposición y, aunque descarta la moción de censura, pregunta al presidente cómo piensa seguir adelante así.

2 Comicios Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

El Gobierno regional ha descartado presentar un segundo proyecto de presupuestos tras las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios.

3 Sucesos Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68

La Guardia Civil interceptó al conductor pasado el peaje de Logroño en la noche del domingo, un año después del fatal accidente que causó la muerte de una mujer embarazada en similares circunstancias.

4 Juicio por el crimen de Los Lirios La víctima tenía un profundo corte de «degüello» y varias tentativas de incisiones previas

Las forenses de Criminalística han señalado que los intentos de corte pueden ser signo de «suicidio, pero también de homidicio», y por la dirección de la herida, ésta se produjo de detrás hacia adelante.

5 Fútbol Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés

El guardameta, leyenda del fútbol español, pasó por Real Madrid y Valencia (además de por la selección) y también por Las Gaunas.

6 Sucesos La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima

El entorno de la víctima agradece la protección de los agentes locales para proteger a su familiar, que cuenta con una orden de alejamiento.

7 Cáncer Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner

El Gobierno de Aragón ha indemnizado a los herederos con 170.000 euros porque el error impidió un tratamiento más precoz y le restó opciones de supervivencia.

8 Investigación La jueza reclama el listado de llamadas del día de la dana que Mazón aportó a Les Corts

La magistrada solicita esa información días antes de la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana.

9 Animales El impulsor de ADN Canino en Haro, obligado a dimitir en Xátiva por montar una empresa para beneficiarse

Creó una ordenanza obligando a crear un censo canino y de forma simultánea montó la compañía para llevarlo a cabo y contratarla.

10 Divulgaciencia piensa en verde

El veterano programa de Fundación Caja Rioja reúne en su primera exposición 16 proyectos de ocho colegios, hasta el 15 de noviembre en el Centro La Merced