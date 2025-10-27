Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

María Guardiola no esperó a la celebración mañana del Pleno de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos y en un golpe de efecto ... imprevisto convocó este lunes de urgencia a los periodistas para anunciar que el 21 de diciembre habrá elecciones en Extremadura. Una decisión que cuenta con el plácet de Alberto Núñez Feijóo, con quien coincidió por la mañana en un acto en Madrid, y que eleva la presión sobre Pedro Sánchez después de que Junts confirmarse su ruptura total con el PSOE y complicase la gobernabilidad. «Los ciudadanos no puede ser rehenes de la debilidad de sus gobernantes», arguyen en la dirección nacional del PP. «Ante la amenaza de bloqueo por parte de partidos que sustentaron la investidura de una presidenta pero que ahora complican la gobernabilidad de un territorio –subrayan–, hay que convocar elecciones».

En la cúpula del PP cierran filas con la dirigente extremeña e inciden en que ni ella es Pedro Sánchez ni el PP el PSOE y defienden que el futuro de ningún dirigente debe de estar por encima de los ciudadanos a los que representa. «Sin Presupuestos –recalcan– no se puede gobernar». La mandataria autonómica tenía tomada la decisión desde el jueves pasado cuando los socialistas y Vox presentaron las enmiendas a la totalidad del proyecto de cuentas públicas. «Prolongar este bloqueo solo beneficia a los que piensan en las encuestas y no en las personas», justificó Guardiola en su comparecencia, haciendo hincapié en que ha apretado el botón rojo para tratar de lograr la estabilidad que no se ha conseguido en los primeros dos años de legislatura, en especial tras la ruptura del Gobierno de coalición entre PP y Vox en el verano del pasado año.

Guardiola advirtió al inicio de la negociación para las cuentas del próximo ejercicio que en caso de que no se llegara a un acuerdo para la aprobación de las Cuentas de 2026 estaba dispuesta a convocar elecciones. A su juicio, otro año más con prórroga presupuestaria supondría una paralización para la región. «Por encima de cualquier interés, partido o cálculo político, está esta tierra y su gente», recalcó ayer.

Extremadura se adelanta de esta forma en el calendario a Castilla y León y Andalucía, que abrirán las urnas tras agotar el mandato previsiblemente en marzo y junio, respectivamente. La decisión de Guardiola, respaldada por Génova, activa también el contador para Jorge Azcón, que se enfrenta a un bloqueo idéntico en Aragón. El dirigente autonómico, no obstante, no tiene tanta prisa y ni siquiera ha presentado aún el proyecto de Presupuestos para el año que viene. De momento, condiciona las Cuentas de 2026 a que el Ministerio de Hacienda establezca la senda de déficit en un Consejo de Política Fiscal y Financiera con las comunidades que no tiene fecha.

«El gobernante que respeta a su pueblo cumple su palabra y un principio básico: frente al bloqueo elecciones», escribió Feijóo en redes sociales, poniendo a Guardiola como ejemplo para el presidente del Gobierno.

El debate estaba previsto este martes

La Asamblea de Extremadura tenía previsto debatir este martes estas propuestas, en las que se pide la devolución de las cuentas al Gobierno regional. Para que alguna salga adelante debía recibir el apoyo o la abstención de uno o dos de los grupos de la oposición, y el PSOE ya había anunciado que no apoyaría la de Vox y este había sugerido que no se abstendría en la socialista. Lo más probable, pues, es que el presupupuesto siguiera su tramitación. Pese a ello, el Ejecutivo autonómico del PP ha decidido retirar el proyecto de ley y convocar elecciones anticipadas.

Será la primera vez que Extremadura se salga del calendario habitual de las elecciones, que siempre han coincidido con las municipales. El Estatuto de Autonomía incorporó en la reforma de 1999 entre las competencias de la presidencia de la Junta la disolución anticipada de la Asamblea, pero nunca se había ejercido.

En cualquier caso, se estableció que el nuevo mandato debía durar lo que quedaba de la legislatura anterior. Este precepto se suprimió en 2011, pero el Reglamento de la Asamblea mantiene esa redacción. El PP ha pedido modificar ese texto, pero su propuesta ha sido rechazada por el resto de grupos parlamentarios. Pese a ello, el Gobierno regional recalca que el Estatuto de Autonomía tiene superior jerarquía y que por tanto, pese a los comicios anticipados, no habría que volver a votar en 2027.