Divulgaciencia piensa en verde El veterano programa de Fundación Caja Rioja reúne en su primera exposición 16 proyectos de ocho colegios, hasta el 15 de noviembre en el Centro La Merced

Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 27 de octubre 2025, 15:14

El Centro La Merced ha sido durante la mañana de este lunes un hervidero de escolares que curioseaban y aprendían sobre ciencia y tecnología, y muy especialmente sobre su aplicación en la agricultura. Con ellos ha arrancado Divulgaciencia, programa con el que Fundación Caja Rioja viene azuzando desde hace 19 años las inquietudes científicas de los más jóvenes –también de los adultos– a través de talleres, exposiciones y charlas, entre otras actividades.

En esta primera jornada se han estrenado los talleres escolares (por los que pasarán cerca de 1.800 alumnos) y la primera exposición de #Divulgaciencia25, que reúne hasta el 15 de noviembre un total de 16 proyectos firmados por estudiantes de Primaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de ocho centros de La Rioja. A partir de entonces, una segunda exposición mostrará los 18 proyectos restantes de alumnos de ESO.

Biotiestos, compostaje en el huerto escolar, el cultivo hidropónico o la agricultura de precisión, entre otras propuestas

Como ha apuntado el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, la mayoría de las propuestas se enfocan en la agricultura, tema que centra esta edición. Y lo hacen con gran inventiva, utilidad y respeto por el medio ambiente, como las que plantean el compostaje en el huerto escolar, biotiestos, el cultivo hidropónico (no utiliza tierra) o una agricultura de precisión mediante códigos QR.

Detalle de la exposición y de distintos proyectos. I. Jadraque/Sadé Visual

Elena y Claudia, del IES Comercio, firman el proyecto 'Vegetales a todo color', en el que estudian los pigmentos en los vegetales procedentes de la huerta de Elena a través de cromatografías. Y nos muestra ejemplos aplicados a la vid tinta, el ciruelo, la remolacha o el arándano. También han utilizado estos pigmentos en la decoración de mochilas de tela.

Pero no todos los trabajos miran a la naturaleza. Mauro, Mario y Javier, alumnos de Primaria en Maristas, han creado un robot al que llaman Mike. «Es un robot hecho con Legos y sirve para transportar medicamentos dentro de los almacenes de hospitales o farmacias», nos ilustra Mauro, quien reconoce haber tenido ciertas dificultades con el programa informático que controla a su criatura. Sobre Divulgaciencia opina su compañero Mario: «Me parece muy interesante, aunque a veces puede generar un poco de estrés mientras haces el trabajo, pero es muy divertido y lo pasas muy bien». Javier, por su parte, ha echado un vistazo al resto de proyectos de #Divulgaciencia25 y reconoce que «el listón está muy alto y hay una gran competencia», pero confían en que 'Mike' figure entre los ganadores.

Tras la valoración del jurado, los premios se entregarán el día 11 de noviembre, y sus protagonistas disfrutarán de un viaje de estudios científico la próxima primavera.