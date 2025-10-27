La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima

La cercanía y contacto de la Policía Local de Arnedo con las víctimas de violencia machista del municipio permitió en la noche del sábado que ... evitaran el acecho del maltratador a una vecina en riesgo extremo: detuvieron a una persona cuando rondaba el domicilio en el que se encontraba la víctima, registrada como de riesgo extremo.

Gracias a la formación específica que reciben en atención a las víctimas de violencia de género, y junto a los de Guardia Civil, agentes de la Policía Local arnedana realizan una labor de apoyo y seguimiento pormenorizado de los casos registrados en la ciudad.

En esa labor de seguimiento, cumplen varios meses dando protección a una víctima de riesgo extremo. Cuando avanzaba la jornada de este sábado, los agentes detuvieron in fraganti al agresor cerca del domicilio donde se encontraba la víctima, un inmueble que aunque no es su habitual de residencia sí es en el que pasa mucho tiempo. La detención fue a causa del incumplimiento del agresor en esa noche de la orden de alejamiento de la víctima dictada por el juez.

El entorno de la víctima ha expresado a este periódico el agradecimiento por la proximidad, empatía y apoyo que recibe su familiar por los agentes de la Policía Local arnedana. Subrayan la conexión, comprensión y vinculación, el apoyo y la sensibilidad que recibe y la sensación de protección y acompañamiento que le están dando los agentes locales. Agradecen que esa presencia y seguimientos continuos permitieron la detención del agresor este sábado.

Fue un episodio más de una mujer que ha sufrido ya varios en los que ha tenido que denunciar, además de pasar ya por varios juicios y tener otros pendientes.