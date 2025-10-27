LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ernesto Pascual

La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima

El entorno de la víctima agradece la protección de los agentes locales para proteger a su familiar, que cuenta con una orden de alejamiento

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Arnedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:53

Comenta

La cercanía y contacto de la Policía Local de Arnedo con las víctimas de violencia machista del municipio permitió en la noche del sábado que ... evitaran el acecho del maltratador a una vecina en riesgo extremo: detuvieron a una persona cuando rondaba el domicilio en el que se encontraba la víctima, registrada como de riesgo extremo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre es hallado muerto en un trastero de Logroño
  2. 2

    La calle del Horno de Logroño lanza un SOS al rojo vivo
  3. 3

    Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Logroñés
  5. 5 Un camión accidentado provoca un monumental atasco en la autopista
  6. 6

    Gazi Khalidov, campeón de España
  7. 7

    Consulta el mapa de la riqueza de Logroño calle a calle
  8. 8 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  9. 9

    En marcha contra la parálisis social
  10. 10

    El negocio se trabaja en familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima

La policía de Arnedo detiene a un agresor de riesgo extremo por rondar el domicilio de su víctima