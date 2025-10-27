LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El acusado, en la sexta jornada de juicio en la Audiencia Provincial. Juan Marín
Juicio por el crimen de Los Lirios

La víctima tenía un profundo corte de «degüello» y varias tentativas de incisiones previas

Las forenses de Criminalística han señalado que los intentos de corte pueden ser signo de «suicidio, pero también de homidicio», y por la dirección de la herida, ésta se produjo de detrás hacia adelante

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:42

Comenta

El juicio por el crimen de los Lirios se ha reanudado este lunes con las pruebas periciales y, entre otras cuestiones, los tres especialistas del ... Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que analizaron la data de la muerte de Mercedes han concluido que la víctima llevaba fallecida entre 22 y 18 horas desde que el médico forense tomó las muestras a las 23.00 horas del 13 de octubre de 2020. Para entonces habían transcurrido unas siete horas desde que Mercedes, de 56 años, fue hallada muerta en su domicilio en el parque Los Lirios en Logroño.

