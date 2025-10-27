La víctima tenía un profundo corte de «degüello» y varias tentativas de incisiones previas

El juicio por el crimen de los Lirios se ha reanudado este lunes con las pruebas periciales y, entre otras cuestiones, los tres especialistas del ... Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses que analizaron la data de la muerte de Mercedes han concluido que la víctima llevaba fallecida entre 22 y 18 horas desde que el médico forense tomó las muestras a las 23.00 horas del 13 de octubre de 2020. Para entonces habían transcurrido unas siete horas desde que Mercedes, de 56 años, fue hallada muerta en su domicilio en el parque Los Lirios en Logroño.

Funcionarios del servicio de Criminalística del Instituto de Medicina Legal han detallado que la víctima, de 56 años, tenía un corte profundo de «degüello» en el cuello y por encima y debajo de este, otros tipo arañazos que indican, según han explicado, que se han hecho en varios tiempos que han calificado de «tentativas». Intentos que podrían ser compatibles con suicidio, pero también con homicidio. No obstante, en este caso, la dirección del corte indicaría que la víctima fue atacada por detrás. Además de en el cuello, Mercedes tenía otras cinco heridas, una de ellas en tórax y cuatro en abdomen, que lo más probable es que «fueran realizadas de frente».

Dos peritos de la Comisaría General de Policía Científica encargadas de analizar el ADN de las muestras que, entre otros objetos, fueron recogidas en la puerta, en la mirilla, en cajoneras y en un tirador de un armario de la cocina del domicilio de la víctima, han asegurado que, salvo el ADN de la víctima, no se pudo concluir otro perfil genético. Sí había perfil genético en un cabello localizado en el vestíbulo que no pertenece ni al procesado ni a Mercedes y que se correspondería con el de una mujer no identificada.

Las huellas halladas en la vivienda de la víctima, tanto las de polvo como las de sangre, según han detallado dos especialistas del laboratorio de Balística, coinciden con las chancletas de Mercedes por la forma y por el dibujo, aunque no tienen una característica individual y «no tienen calidad suficiente para mostrar que ha podido ser exactamente ese calzado. Han podido ser producidas por las mismas chanclas o por cualquier otro calzado del mismo tamaño y con el mismo dibujo».

En el cuerpo de la víctima, tal como han detallado peritos de Biología, han señalado que había restos de semen del acusado en la víctima. El esperma, han explicado, puede llegar a permanecer de siete a diez días en el cuerpo tras la relación sexual y en el caso de personas fallecidas, aunque la relación sexual haya sido en vida, este periodo es mayor.

En cuanto a las muestras recogidas en el dorso y palma de la mano derecha y en el dorso de la izquierda, en la camiseta y en las uñas de la mano derecha de la víctima, además de material genético de Mercedes se halló otro material que coincide con el ADN del acusado. No obstante, a preguntas del fiscal, han indicado que, aunque una persona se lave las manos, incluso con gel hidroalcohólico, «es razonable tener ADN en la manos de la persona con la que convives cotidianamente».

Según la Fiscalía y la acusación particular, que ejercen los hermanos de la víctima, los hechos que están siendo juzgados se remontan al 11 de octubre de 2020. Ese día, el acusado, A. E. M., que se enfrenta a 22 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía, viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo y en la madrugada del 13 de octubre regresó al domicilio, en el Parque de Los Lirios en Logroño, que compartía con su esposa Mercedes.

Una vez en casa, siempre según la versión de la Fiscalía, mantuvo una discusión con Mercedes al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces cuando, según el fiscal, movido «por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante» en tórax y abdomen causándole la muerte. Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.

La defensa niega los hechos y sostiene que no sucedieron tal y como los relatan las acusaciones, por tanto, considera que no hay delito. En cualquier caso, en el «improbable» supuesto de que sea condenado pide que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas.