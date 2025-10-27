Detenido un kamikaze tras recorrer más de 40 kilómetros en dirección contraria en la AP-68

Diego Marín A. Logroño Lunes, 27 de octubre 2025, 13:29 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

La Guardia Civil detuvo este domingo a un conductor que circuló en dirección contraria en la AP-68. Según ha podido saber Diario LA RIOJA, el conductor kamikaze fue interceptado después de conducir entre 40 y 50 kilómetros por el carril que no le correspondía, en dirección Zaragoza cuando debía transitar hacia Bilbao. El suceso se produjo a última hora del día, cuando varios conductores que circulaban correctamente por la autopista dieron la voz de alarma. Afortunadamente, el conductor 'kamikaze' pudo ser interceptado y detenido sin que se produjeran accidentes ni heridos. Una hipótesis que se baraja es que el detenido comenzara su recorrido en dirección contraria en el entorno de Haro, ya sea en el peaje o en un área de servicio o descanso, por lo que recorrió más de 40 kilómetros en dirección contraria, hasta ser detenido en las proximidades de Logroño.

Este incidente se produce un año después del fatal accidente que se produjo en la AP-68 a causa de otro conductor kamikaze. Entonces, el 20 de octubre de 2024, D.L.J., un hombre de 46 años natural de San Adrián (Navarra) y con antecedentes por alcoholemia, circuló durante más de 11 kilómetros en dirección contraria desde el área de servicio La Pausa de Logroño, en el punto kilométrico 136, hasta el 124,8, en el término municipal de Lardero, a la altura de La Grajera, donde colisionó frontalmente contra un turismo en el que viajaba una pareja logroñesa. En el accidente murió uno de los pasajeros del vehículo contra el que colisionó frontalmente el 'kamikaze', una mujer embarazada de ocho meses. El juez de Instrucción 1 de Logroño ordenó el ingreso en prisión provisional sin fianza del conductor kamikaze.