El impulsor de ADN Canino en Haro, obligado a dimitir en Xátiva por crear a empresa que lo gestionaría
Creó una ordenanza obligando a crear un censo canino y de forma simultánea montó la compañía para llevarlo a cabo y contratarla
Lunes, 27 de octubre 2025, 13:53
El impulsor de la campaña de ADN canino, Enrique Perigüell, también fue pionero en su tierra, en Xátiva, donde fue concejal de Medio Ambiente del ... Partido Popular. Según ha podido saber este periódico, dimitió de su cargo después de destaparse el escándalo tras la creación de la empresa de análisis de ADN de perros. Una empresa privada que creó precisamente después de hacer obligatorio este análisis en la ciudad para crear un censo canino, con los propietarios identificados, para luchar así contra la suciedad de excrementos en la calle, como recogieron los medios de la comunidad valenciana.
En Haro fue presentada el 30 de septiembre, con la presencia de Perigüell junto a la alcaldesa Guadalupe Fernández y la concejal Natalia Villanueva, ambas también del PP. Como también lo son en Málaga, Granada, Madrid, Huelva o Castellón, entre otros.
La campaña no ha caído bien en la ciudad de Haro, donde varios vecinos presentaron 761 firmas en el Ayuntamiento el viernes y han solicitado permiso para una concentración.
