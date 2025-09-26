Las noticias imprescindibles Descubre cuáles han sido las informaciones más relevantes de la jornada

1 Netanyahu desafía al mundo en la ONU: «Vamos a acabar el trabajo en Gaza»

El primer ministro israelí llama «débil» a Occidente, dice a quienes reconocen el Estado palestino que «asesinar judíos tiene recompensa» y les recuerda que el Mossad ha evitado atentados en sus países «salvando miles de vidas».

2 Trump anuncia un acuerdo que pondría fin a la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos ha señalado que el pacto implicaría la entrega de los rehenes que quedan en manos de Hamás.

3 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño

La víctima, de 81 años, quedó inconsciente y todos los esfuerzos por reanimarla fueron infructuosos.

4 El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría

El hombre dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas que le fueron realizadas tras el suceso que se investiga y por el que el herido, que permanece hospitalizado, sufrió contusiones y desgarros.

5 La otra cara de la feria

Los comerciantes de Las Norias, que han pagado 393 euros por puesto, muestran su descontento por no poder quedarse hasta el sábado «como se había firmado».

6 Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo

A pesar de ello, coinciden en que los protagonistas de estas fiestas han sido los logroñeses.

Adiós a la ciudad que nunca duerme

El epicentro de las fiestas mateas corre el telón tras seis días con la voz de Sinatra y el deseo del próximo reencuentro.

8 Una bomba de paz, alegría y en femenino plural en Arnedo

El lanzamiento del cohete anunciador, a manos únicamente de mujeres y con presencia de banderas palestinas, abre las fiestas patronales por San Cosme y San Damián.

9 Alain Santamaría, oro mundial con España en short trail

El atleta de Ezcaray rozó también el podio individual. Concluyó en la cuarta posición, a cuatro minutos del bronce.

10 «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»

Un educador advirtió hace ya un año a la Ertzaintza de lo que ocurría en el campamento juvenil de Bernedo.