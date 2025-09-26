La otra cara de la feria Los comerciantes de Las Norias, que han pagado 393 euros por puesto, muestran su descontento por no poder quedarse hasta el sábado «como se había firmado»

Uno de los puestos de los vendedores ambulantes, que denuncian que tienen que recoger sus puestos antes de lo establecido.

María Aguirre Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:18 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

En las fiestas mateas, el recinto ferial Las Norias se llena de barracas, algodones de azúcar, churros, bingo y una ilusión que no entiende de edad. Sin embargo, antes de llegar a la explanada donde se respira este ambiente, varios comerciantes hacen un pasillo con sus productos. Hay desde ropa, bolsos, juguetes o artesanía entre los 101 puestos que componen la zona peatonal. Noureddine Haddou es uno de los que se encuentra allí, concretamente en el número 24.

Él vende artesanía y, según sus palabras, trae «artículos que no suelen verse en el mercado». Sin embargo, y tras haber venido varios años, se plantea no volver en las siguientes fiestas: «La policía nos ha dicho que para mañana sábado tiene que estar todo recogido al mediodía, cuando habíamos firmado para poder estar hasta ese día completo», cuenta. Una situación que les hace «perder ventas», porque la feria se extiende hasta el lunes, con el Día del Niño.

«No estoy aquí gratis, he pagado 393 euros por cada puesto. El año pasado ya perdimos dos días para poder vender, pero es que este año son tres», subraya. Asimismo, añade que las condiciones tampoco son idóneas: «No tenemos ni baños para poder hacer nuestras necesidades y para ducharnos en el pabellón tenemos que pagar seis euros». Un fin de fiestas que Haddou ha visto adelantado, muy a su pesar, y del que saca la siguiente conclusión: «Estamos muy mal y así ninguno vamos a solicitar poder estar aquí el año que viene».