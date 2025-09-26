LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero

Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo

A pesar de ello, coinciden en que los protagonistas de estas fiestas han sido los logroñeses

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:00

El balance de San Mateo, que se despide en la noche de este viernes con la quema de la cuba, va por barrios, y ... nunca mejor dicho porque siempre depende de a quien se le pregunte. Unos brindan con zurracapote por unas fiestas «buenas» y otros intercalan varios 'peros' entre aplausos. Lo cierto es que pasada la polémica inicial, a la que estas fiestas parecen abonadas –en esta ocasión por la Terraza del Ayuntamiento, que no la de esta casa– los actos han ido de más a menos, de una ciudad que explotó con el disparo del cohete el pasado sábado, a otra algo más tranquila que ha transcurrido entre la difícil tarea de conciliar fiesta, amigos y trabajo.

