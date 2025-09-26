Escobar: «Han sido unas fiestas buenas, tranquilas y marcadas por la alegría de los logroñeses» El alcalde de Logroño reconoce que «siempre hay cosas que mejorar y lo haremos tras un análisis más sosegado y sereno, pero en lo sustancial podemos estar muy satisfechos»

Conrado Escobar, junto con la vendimiadora, Judith Duro, en los autos de choque, este viernes, instantes después de ofrecer un balance de las fiestas de San Mateo.

Carmen Nevot Logroño Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:20 Comenta Compartir

La cita era a las 09.30 horas, el lugar, el recinto ferial, junto a una de las atracciones más veteranas, los autos de choque. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha elegido este enclave para ofrecer un primer balance de las fiestas de San Mateo que encaran este viernes su recta final. Un balance, ha dicho, basado en las «sensaciones», sin «datos precisos» que se conocerán en los próximos días, una vez que efectúen un análisis más sosegado y tranquilo, pero a día de hoy, según esas primeras sensaciones, los sanmateos han sido «buenos, seguros, tranquilos y marcados por la alegría de los logroñeses».

El regidor, que hacía estas declaraciones flanqueado por los vendimiadores 2025, Judith Duro y David Schubert, y por el presidente y gerente de la asociación de feriantes, ha reconocido que «siempre hay cosas que mejorar», «pero en lo sustancial podemos estar muy satisfechos y no es un mérito sólo del Ayuntamiento, sino sobre todo de la ciudad».

La programación, con más de 300 actos, ha sido «buena« y »ha cumplido el objetivo« de congregar público allí donde se han celebrado. Desde los actos más multitudinarios, como el cohete, los fuegos artificiales, hasta la programación musical, donde »siempre había gente y siempre había gente creo que satisfecha«, ha señalado.

Más allá de algún que otro contratiempo, «que con buena voluntad se ha ido superando por parte de todos», el resultado ha sido «muy satisfactorio, por ejemplo, en las carrozas». Escobar también ha subrayado la apuesta de estos sanmateos por todos los barrios, «nos hemos acercado con música y gorgorito». Un formato descentralizado que «ha funcionado muy bien». En la parte cultural, ha destacado la programación del Teatro Bretón «con lleno en todos lo espectáculos».

En relación a la polémica sobre el pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis, el alcalde ha reconocido «que quizá nos hemos tenido suficiente sensibilidad» en la contratación, pero, en cualquier caso, «es una cuestión menor a subsanar posteriormente». En este punto, ha pedido disculpas a la población que se ha visto afectada.

Concluido el balance por parte del alcalde, la vendimiadora, Judith Duro, ha asegurado que para ella han sido unas fiestas inolvidables y «lo que más nos llevamos los dos es el cariño que hemos recibido de los logroñeses y logroñesas». Por su parte, para David Schubert esta fiestas ha sido la constatación de que «Logroño es una ciudad muy viva».