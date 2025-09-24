El pago de dos euros por los hinchables de los barrios que antes eran gratis hace saltar las críticas

El precio de dos euros establecido por el Ayuntamiento y una empresa de servicios de ocio por primera vez en San Mateo provoca quejas y malestar

Javier Campos Logroño Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:31

«Los actos celebrados hoy en el parque Rosalía de Castro en Cascajos han sido organizados por el Ayuntamiento e Imagínate. La asociación no tiene nada que ver, los hinchables de pago es cosa de ellos. La asociación no pinta nada en esto, si lo hubiéramos sabido, lo hubiésemos avisado. Lo sentimos mucho».

De esta manera salía al paso de las críticas la asociación de vecinos de Cascajos en la tarde-noche del pasado lunes, cuando tras la anunciada «degustación de minihamburguesas e hinchables» quedaba de manifiesto que estos sanmateos marcarían un antes y un después al respecto, pues si hasta ahora se cobraba las degustaciones, por primera vez se ha puesto precio a los juegos infantiles: dos euros.

El desmarque de la citada asociación vecinal vía redes sociales llegaba después de que las quejas y protestas ya hubiesen saltado en otros barrios. «¿Desde cuándo en los hinchables en las fiestas de San Mateo hay que pagar dos euros para que se monten los niños? ¡Increíble!», escribían en el grupo de Facebook de 'Tú no eres de Logroño si...', una publicación que no tardaba en recibir comentarios desde El Campillo, desde Los Lirios o desde el propio Cascajos. «Dos euros la pulsera y sin previo aviso... ¡qué vergüenza!», resumían entre bote y rebote.

El Consistorio capitalino se limita a recordar que juegos infantiles gratis hay en el 'Peque San Mateo' de la plaza del Ayuntamiento cada mañana

Y es que, si bien en la semana previa a las fiestas desde la Concejalía de Participación Ciudadana y la Federación de Asociaciones Vecinales daban cuenta del programa de degustaciones e hinchables para los barrios previsto para estos días, nada se dijo de que este 2025 sería el fin de la gratuidad de los segundos como todo el mundo tiene asumido con las primeras.

«Fue una gran sorpresa, y también provocó malestar en muchas familias. En las fiestas del barrio, y con la misma empresa, los dos hinchables son gratuitos. En esta ocasión eran de pago y eran también dos, con filas enormes, al igual que para las minihamburguesas. Así que muchos niños, después de pagar y ponerse la pulsera, solo pudieron montarse dos o tres veces», explica uno de los padres presentes en la cita del parque Rosalía de Castro. «Si son de pago, bien; pero que pongan cuatro hinchables para que los niños no tengan que esperar tanto», concluye.

Desde la propia Federación Vecinal se precisa que este año, y antes del inicio de la temporada de fiestas de los barrios, se abrió la posibilidad de cobrar por los hinchables, como se venía haciendo por las degustaciones, después de que últimamente arrojasen un resultado deficitario. «No es ya ganar dinero, sino cubrir gastos, pues la venta de tiques en las degustaciones ha caído en algunas fiestas desde las 800-1.000 raciones hasta las 100-200, y por los hinchables, amén de por cualquier otra actividad, hay que pagar aparte», razonan.

La Federación Vecinal precisa que este año ya se abrió la opción de cobro en las fiestas de los barrios para poder «cubrir costes»

En cualquier caso, y respecto a lo de cobrar estos sanmateos, la Federación recuerda que aquí las asociaciones vecinales únicamente colaboran, no organizan, y que degustación e hinchables corren a cargo del Ayuntamiento, quien cuenta con la citada empresa para llevar a cabo dicha actividad (teniendo en cuenta, según detallan, que el contrato que mantienen anualmente ambas no cubre los cada vez más eventos).

Desde el Ayuntamiento de Logroño, en este sentido, justifican que de tal cobro se informó en la previa a las asociaciones limitándose a publicitar que de hinchables gratuitos se pueden seguir disfrutando en el denominado 'Peque San Mateo' en la propia plaza del Ayuntamiento durante las mañanas. Poco más aparte de confirmar esos dos euros en los barrios precisamente para que éstos no dejen de tenerlos, aunque casi nadie entiende. «Casi 200.000 euros para que Mikel Izal toque gratis y dos euros por montarse en los hinchables de siempre en tal o cual barrio después de anunciarlo a bombo y platillo sin, decir, ahí no, que los niños y niñas tendrían que pagar», reflexiona otro 'afectado'.

«Mucho presumir el Ayuntamiento de Logroño de su programa y de llevar las fiestas a los barrios, y a la hora de la verdad los ciudadanos tenemos que pasar por caja. Para un supuesto concierto top, lo que haga falta, 'catering' incluido para las estrellas; pero las familias, es decir, los de a pie, que paguen», reza otras de las críticas recibidas esos días por este periódico.