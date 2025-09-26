LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional. Sonia Tercero

Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño

La víctima, octogenaria, quedó inconsciente y todos los esfuerzos por reanimarla fueron infructuosos

C.N.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:59

Un hombre falleció en la noche de este jueves tras precipitarse con su silla por las escaleras de su comunidad, ubicada en una céntrica calle de Logroño. La víctima, de unos ochenta años de edad, se quedó inconsciente como consecuencia de la caída. De inmediato, y alertados por los vecinos, acudieron los servicios de emergencia y varias patrullas de la Policía Nacional.

Todos los esfuerzos de reanimación de la víctima fueron infructuosos y finalmente entró en parada cardiorespiratoria. En un principio, y a falta de los resultados que arroje la autopsia, la principal hipótesis con la que trabaja la Policía Judicial es el accidente.

El suceso, según han confirmado en la Jefatura Superior de Policía, tuvo lugar pasadas las 20.00 horas y causó una gran conmoción entre los vecinos del inmueble en el que residía el fallecido, así como entre los viandantes que a esa hora pasaban por la zona.

