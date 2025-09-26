LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vehículo invadió la acera y derribó un árbol. LR

El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría

El hombre dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas que le fueron realizadas tras el suceso

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:15

El conductor que en la tarde de este jueves fue detenido tras un accidente en Logroño con un ciclista, que resultó herido, continúa detenido en las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional mientras sigue abierta la investigación para determinar si hubo intencionalidad o imprudencia en el suceso.

El arrestado, un vecino de Logroño, de mediana edad, fue sometido a las pruebas de alcoholemia y consumo de drogas, que arrojaron un resultado negativo en ambos casos.

El suceso ocurrió a las seis de la tarde del jueves, a la altura del cruce de avenida de Colón con Duquesa de la Victoria. El turismo que conducía el detenido invadió la calzada, derribó un árbol y provocó la caída de un ciclista de 43 años que tuvo que ser trasladado al Hospital San Pedro.

El herido continúa hospitalizado «estable» y «pendiente de nueva valoración», según han informado desde la Consejería de Salud.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4 Cani, ingresado en la UCI tras sufrir un ictus
  5. 5

    Autobuses escolares con goteras, cinta aislante y exceso de velocidad en La Rioja Alavesa
  6. 6 Eman Akram reúne más de 8.200 firmas para poder llevar el hiyab en el IES Sagasta
  7. 7

    El buen tiempo mejora la calidad por días y alargará la vendimia hasta entrado octubre
  8. 8 El mercado inmobiliario riojano se recalienta: un 45% más de hipotecas
  9. 9

    Víctor Puri, el ruiseñor de Logroño
  10. 10 Los Reyes y la princesa Leonor visitan Viana este viernes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría

El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría