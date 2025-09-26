El conductor detenido tras un accidente con un ciclista en Logroño continúa en comisaría El hombre dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas que le fueron realizadas tras el suceso

Diego Marín A. Logroño Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:15

El conductor que en la tarde de este jueves fue detenido tras un accidente en Logroño con un ciclista, que resultó herido, continúa detenido en las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional mientras sigue abierta la investigación para determinar si hubo intencionalidad o imprudencia en el suceso.

El arrestado, un vecino de Logroño, de mediana edad, fue sometido a las pruebas de alcoholemia y consumo de drogas, que arrojaron un resultado negativo en ambos casos.

El suceso ocurrió a las seis de la tarde del jueves, a la altura del cruce de avenida de Colón con Duquesa de la Victoria. El turismo que conducía el detenido invadió la calzada, derribó un árbol y provocó la caída de un ciclista de 43 años que tuvo que ser trasladado al Hospital San Pedro.

El herido continúa hospitalizado «estable» y «pendiente de nueva valoración», según han informado desde la Consejería de Salud.