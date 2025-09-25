Detenido un conductor tras un accidente con un ciclista herido en Logroño El suceso, en el que una persona tuvo que ser trasladada al Hospital San Pedro, se produjo en las inmediaciones de la esquina de Duquesa de la Victoria con avenida de Colón

Diego Marín A. Logroño Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:49 | Actualizado 20:14h.

La Policía Local de Logroño ha detenido este jueves al conductor de un vehículo tras un accidente de tráfico en el que resultó herido un ciclista. El suceso ocurrió pocos minutos después de las 18.00 horas en las inmediaciones de la esquina entre las calles Duquesa de la Victoria y avenida de Colón, donde existe un peligroso cruce que atraviesa el carril bici. A la altura del número 44 de la calle Duquesa de la Victoria se produjo un accidente entre un vehículo y un ciclista por el cual el segundo fue trasladado al hospital San Pedro de Logroño por haber sufrido diversas contusiones.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento de Logroño a Diario LA RIOJA, la Policía Local investiga lo sucedido para tratar de aclarar las causas del incidente. Además del ciclista herido, el accidente ha causado daños en el mobiliario urbano, sobre todo en un árbol, que resultó arrancado por la embestida del coche, que ha acabó encima de la acera.

Según informa SOS Rioja, tras recibir varias llamadas que alertaban del accidente, se avisó a la Policía Local y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender al herido, un hombre de 43 años que fue evacuado al hospital San Pedro. La Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja informó después a este periódico de que el ciclista herido se encontraba «pendiente de pruebas».

El lugar del siniestro es el mismo en el que el 29 de noviembre de 2023 fue atropellado otro ciclista que murió después de 16 días ingresado en la UCI del hospital San Pedro a causa de un traumatismo grave. Desde entonces se instaló una bicicleta blanca en el peligroso cruce, en memoria del ciclista fallecido.