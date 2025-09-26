Adiós a la ciudad que nunca duerme

Víctor Soto Logroño Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:40 Comenta Compartir

La voz de Frank Sinatra despedía, como es tradición, los últimos instantes de La Terraza de Diario LA RIOJA de las fiestas de San Mateo. No era Nueva York, sino El Espolón, pero en el aire se respiraba la misma sensación de plenitud y esperanza cantada por 'La Voz'. «Quiero despertarme en una ciudad que nunca duerme/. Y encontrar que soy un número uno, el primero de la lista, el rey de la colina». Logroño dejaba atrás ese sueño de una semana festiva y seis días de terraza que han vuelto a convertir la iniciativa de Diario LA RIOJA en el epicentro de los sanmateos.

No te preocupes, Frank. En un año volveremos a ser los números uno y contaremos de nuevo con los más grandes para que el deleite parezca no tener fin, aunque todos nos engañemos y sepamos que resulta inexorablemente perecedero. El verdadero otoño está a la vuelta de la esquina, aguardándanos con sus rutinas y servidumbres. Será el momento de recordar esos instantes en los que «las tristezas de este pequeño pueblo se esfuman». Y sonreiremos al recordar ese mediodía del 26 de septiembre, entre embutidos de Martínez Somalo y vinos de Logroño (Arizcuren, Viña Ijalba, Olarra, Ontañón, Franco Españolas, Campo Viejo y Marqués de Vargas, ¡qué alineación!).

Los vinos de siete bodegas de Logroño y los embutidos de Martínez Somalo despertaron la admiración de los invitados

La Terraza dijo este viernes adiós desde lo más alto tras seis funciones nuevamente inolvidables. Poco más se le puede pedir a la vida que alegría, buen yantar, excelentes caldos y agradable compañía. Tal vez unos rayos de sol de los que iluminan pero no queman y algo de buena música que no faltó de la mano del DJ de 'De fiesta en fiesta'. Y todos los factores se dieron la mano para que la despedida resultase insuperable.

Como siempre, detrás de la barra, los camareros atendieron con solicitud y sonrisas a todos. Tampoco se quedó atrás el esfuerzo de los organizadores, solo ellos saben lo que cuesta sacar adelante esta iniciativa, ni del resto de trabajadores. Todo para que el invitado se marchase feliz. Y se logró. Este viernes, por número, destacaron los miembros de la plantilla de CaixaBank. Arrumbaron las calculadoras y las bases de datos para confraternizar entre ellos y con el resto de asistentes, dejando atrás la imponente seriedad de las oficinas bancarias.

Por número también brillaron los representantes de Estrella Damm, que han defendido su buena cerveza en la tierra del vino. Y los miembros de la familia Martínez Somalo, que celebran el 125 aniversario de una marca que ha logrado convertir el embutido en seña de identidad riojana. Más allá del insuperable chorizo, dos jamones lustrosos y perfectamente curados esperaban a los asistentes. Dos horas después de incansable trabajo de los cortadores quedaban sendos huesos dignos del Dómine Cabra, el impagable personaje de 'El Buscón'. Había hambre y cuando en el plato aparece lo mejor, pecado sería dejarlo pasar. También los miembros de Etilisa dejaron su imagen en La Terraza, como hacen en la vida real para sus clientes.

Arturo Colina capitaneó al equipo de la Fundación para la Transformación de La Rioja, aunque se tuvieron que marchar ligeramente defraudados porque en La Terraza poco se puede transformar: lo que funciona siempre es mejor no tocarlo. Y Paco Iglesias, en su condición de presidente de Logroño Deporte, compareció junto al edil de Medio Ambiente Jesús López. También estuvo presente y reluciente Isabel San Baldomero, la exsenadora y exdirectora general, que departió con muchos de los presentes.

No faltaron nombres clásicos como el de Manolo González, Pepe Rioja acompañado de su hijo Javier, Vicente Zaldívar o Alberto Pizarro. Aunque entre los veteranos brilló Dionisi o Ruiz Ijalba, que a sus 94 años se desenvuelve con igual soltura en la viña, la bodega o los círculos sociales. Un ejemplo vinícola que también sabe dar paso a las nuevas generaciones de su familia y del sector. Porque las bodegas de Logroño son añejas, pero también 'millenials' y femeninas, como demostraron Elena Pilo (Franco Españolas), Ariana Medeot (Campoviejo) o Rosa Larrea (relaciones públicas de Bodegas de Logroño). Óscar Ezquerra (Arizcuren) puso el contrapunto masculino.

Todos ellos dejaron el listón vinícola altísimo. Frank, a ver qué se inventa Diario LA RIOJA los próximos sanmateos para superar lo vivido.