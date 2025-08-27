Noticias imprescindibles Estos son los temas más importantes que debes leer de este miércoles

Miércoles, 27 de agosto 2025

Pamtallas Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Un cáncer acaba en su casa de El Escorial con el protagonista de 'Arrebato' y 'La ley del deseo', que nunca dejó de trabajar pese a pasear por el filo salvaje de la vida

Laborales La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal

Secoex adeuda 28.000 euros a cuatro miembros de seguridad de la planta de Arrúbal al no abonarles el kilometraje ni proporcionarles vehículo

Sucesos Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante

Un hombre ha sido investigado por un presunto delito contra la fauna y otro ha sido denunciado por infringir la Ley de Represión del Contrabando

Seguridad Logroño se suma al 'Gran Hermano' de la seguridad: 51 cámaras de videovigilancia para prevenir actos incívicos

El Ayuntamiento licita un primer paquete de 21 cámaras inteligentes al que se sumará un segundo de 30 que se instalarán durante el último trimestre del año

Calahorra Ambientazo entre huevos y pochas

La plaza del Raso se convirtió por la mañana en el epicentro de la fiesta con los concursos gastronómicos de las peñas El Hambre y Riojana

Logroño La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño

El centro se ubicará en la antigua guardería 'Ding Dong'

Europa Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia

La 'mili' podría ser obligatoria si no se logran los objetivos de reclutamiento y se pasa de los 182.000 soldados actuales a 260.000

Lardero Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año

La empresa ha solicitado la licencia ambiental para construir el supermercado larderano y avanza en la ejecución del villametrense

Sociedad Los Reyes trasladan su apoyo a los afectados por los incendios en Castilla y León

En el Monasterio de San Martín de Castañeda mantienen un encuentro con vecinos que fueron desalojados del municipio el 18 de agosto

Liga F Las once elegidas de Héctor Blanco para la alineación del DUX

El entrenador ha apostado este verano por una línea defensiva de cinco, tres en la medular y dos puntas en ataque

