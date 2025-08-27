Noticias imprescindibles
Estos son los temas más importantes que debes leer de este miércoles
Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:57
Pamtallas
Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
Un cáncer acaba en su casa de El Escorial con el protagonista de 'Arrebato' y 'La ley del deseo', que nunca dejó de trabajar pese a pasear por el filo salvaje de la vida
Laborales
La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
Secoex adeuda 28.000 euros a cuatro miembros de seguridad de la planta de Arrúbal al no abonarles el kilometraje ni proporcionarles vehículo
Sucesos
Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante
Un hombre ha sido investigado por un presunto delito contra la fauna y otro ha sido denunciado por infringir la Ley de Represión del Contrabando
Seguridad
Logroño se suma al 'Gran Hermano' de la seguridad: 51 cámaras de videovigilancia para prevenir actos incívicos
El Ayuntamiento licita un primer paquete de 21 cámaras inteligentes al que se sumará un segundo de 30 que se instalarán durante el último trimestre del año
Calahorra
Ambientazo entre huevos y pochas
La plaza del Raso se convirtió por la mañana en el epicentro de la fiesta con los concursos gastronómicos de las peñas El Hambre y Riojana
Logroño
La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño
El centro se ubicará en la antigua guardería 'Ding Dong'
Europa
Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia
La 'mili' podría ser obligatoria si no se logran los objetivos de reclutamiento y se pasa de los 182.000 soldados actuales a 260.000
Lardero
Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
La empresa ha solicitado la licencia ambiental para construir el supermercado larderano y avanza en la ejecución del villametrense
Sociedad
Los Reyes trasladan su apoyo a los afectados por los incendios en Castilla y León
En el Monasterio de San Martín de Castañeda mantienen un encuentro con vecinos que fueron desalojados del municipio el 18 de agosto
Liga F
Las once elegidas de Héctor Blanco para la alineación del DUX
El entrenador ha apostado este verano por una línea defensiva de cinco, tres en la medular y dos puntas en ataque
