Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante Un hombre ha sido investigado por un presunto delito contra la fauna y otro ha sido denunciado por infringir la Ley de Represión del Contrabando

La Guardia Civil en La Rioja ha evitado la venta de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante, especie protegida por el convenio internacional Cites, que se anunciaban en portales de internet. Además, un hombre ha sido investigado por un presunto delito contra la fauna, y otro ha sido denunciado por infringir la Ley de Represión del Contrabando.

Agentes del pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), han llevado a cabo dos actuaciones en distintos puntos de la comunidad autónoma, en el marco de la lucha contra el tráfico ilegal de especies protegidas. Ambas se enmarcan en las tareas de 'ciberpatrullaje' en plataformas de compraventa online, con el objetivo de detectar posibles actividades ilícitas relacionadas con la fauna silvestre, especialmente el comercio ilegal de marfil.

Durante estas labores, los guardias localizaron varios anuncios sospechosos en diferentes portales de Internet, donde varios usuarios ofrecían a la venta una escultura de un Cristo crucificado y seis cruces. Las imágenes hacían sospechar que se trataba de objetos elaborados con marfil de elefante, especie protegida por el convenio internacional Cites, por lo que estas transacciones podrían enmarcarse en el tráfico ilícito de especies de flora y fauna protegidas.

Ante la posible ilegalidad de la venta, se llevó a cabo un operativo dirigido tanto a la localización de los autores de los anuncios como a la verificación de la autenticidad de las tallas ofrecidas. Así, se logró identificar a dos personas presuntamente implicadas en los hechos y verificar la autenticidad de las piezas hechas con marfil.

El anunciante de la escultura del Cristo crucificado era un hombre de 70 años, que ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la fauna por la tenencia y venta de objetos elaborados con marfil, material procedente de especies protegidas. La pieza fue intervenida por los agentes.

El anunciante de las cruces es un hombre de 54 años, vecino de La Rioja Baja, que ha sido denunciado por una infracción a la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, al haber ofrecido cruces de oro y marfil sin ajustarse a la normativa vigente.

El ahora investigado se enfrenta a un delito por realizar comercio ilícito de partes y derivados de especies protegidas de fauna silvestre incluidas en el Reglamento (CE) 338/1997, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de La Rioja.