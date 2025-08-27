LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Militares alemanes durante un acto oficial. Reuters

Alemania recupera el servicio militar frente a la amenaza rusa

El plan contempla la opción de hacerlo obligatorio en caso de necesidad | La OTAN considera que el país necesita unos 260.000 efectivos en las Fuerzas Armadas para resistir un ataque

T. Nieva

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:29

El Gobierno de Alemania ha aprobado este miércoles un proyecto de ley para introducir un servicio militar voluntario, un plan que contempla la opción de ... hacerlo obligatorio en caso de necesidad y con el respaldo expreso por parte del Parlamento, un texto que requiere igualmente la luz verde por parte del Bundestag.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Un tabernero riojano con mucha escuela
  3. 3 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  4. 4 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  5. 5

    A la desaparecida Casa de las Tetas le crecen los problemas
  6. 6

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  7. 7

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  8. 8

    Cornago, declarado zona catastrófica tras el incendio de Valdeperillo
  9. 9

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  10. 10 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Alemania recupera el servicio militar frente a la amenaza rusa

Alemania recupera el servicio militar frente a la amenaza rusa