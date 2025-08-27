Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año

Mercadona ha solicitado la licencia ambiental para la construcción de su nuevo supermercado en Lardero. Como ya adelantó Diario LA RIOJA meses atrás, ... la marca plantea abrir la que será su décima superficie comercial en La Rioja en el barrio Entre Ríos. Para ello, durante las últimas semanas la propiedad del terreno ha desarrollado trabajos de reacondicionamiento de toda la zona de aparcamiento que fue construida hace dos décadas y que desde entonces permanecía abandonada.

Una vez repuesto el mobiliario urbano, restauradas las aceras y repintadas las plazas de estacionamiento para hacer viable el tránsito de personas y vehículos, Mercadona ha procedido a tramitar la nueva licencia municipal que les permita iniciar la construcción, después de que el pasado mes de mayo solicitara ya el permiso de obra. El terreno en el que se habilitará el nuevo supermercado se encuentra entre las calles Río Miño y Río Duero. La tienda dispondrá de unos 1.700 metros cuadrados, con sala de ventas y parking subterráneo propio de 150 plazas.

El proyecto prevé la contratación de 40 trabajadores que podrían iniciar la actividad a finales del 2026 o principios del 2027. Un convenio de gestión firmado por el Ayuntamiento de Lardero con Inversiones Río Oja y Garraposa, propietarios de los terrenos, permitió desatascar la situación de la zona comercial, recepcionarla y rehabilitarla. «Estamos llevando a cabo todos los trámites para iniciar la obra, en este caso la licencia ambiental, que es lo que piden las Administraciones para iniciar la construcción, pero se necesitan muchas más, como la licencia de obra, de primera ocupación...», aclaran desde Mercadona a Diario La Rioja. En este caso, el proceso administrativo previo a la obra sigue su curso con normalidad, según informa la empresa. En base a la Ley de Protección del Medio Ambiente de La Rioja, hay un plazo de veinte días para presentar alegaciones.

Desde la asociación de vecinos Entre Ríos reconocen estar ilusionados con el proyecto desde que se conoció la noticia de Mercadona. «Creemos que va a dar más vida, va a ayudar a que el Ayuntamiento tenga mayor control y mantenimiento de las calles, luminarias, basuras y, por supuesto, también va a generar puestos de trabajo», declara la asociación.

Ampliar Aparcamiento reacondicionado en Entre Ríos (Lardero), donde se construirá un supermercado. Justo Rodríguez

Mejora de servicios

Por otra parte, las obras del supermercado de Villamediana de Iregua siguen su curso con normalidad. La superficie del barrio Los Lirios de Logroño cerrará a la vez que abra la del polígono industrial Puente Madre, algo que se espera para finales de este mismo año. «Las obras van bien pero no hay fecha de apertura», indican desde Mercadona. «Creo que tienen la intención de intentar abrir en noviembre, porque la obra va muy bien», advierte Rubén Gutiérrez, alcalde de Villamediana. «La apertura de un nuevo supermercado, de estas características, va a suponer un impulso para posibilitar mejorar los servicios del municipio», considera el alcalde.