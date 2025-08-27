LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Obra de construcción del Mercadona en el polígono industrial Puente Madre de Villamediana. Justo Rodríguez

Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año

La empresa ha solicitado la licencia ambiental para construir el supermercado larderano y avanza en la ejecución del villametrense

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:31

Mercadona ha solicitado la licencia ambiental para la construcción de su nuevo supermercado en Lardero. Como ya adelantó Diario LA RIOJA meses atrás, ... la marca plantea abrir la que será su décima superficie comercial en La Rioja en el barrio Entre Ríos. Para ello, durante las últimas semanas la propiedad del terreno ha desarrollado trabajos de reacondicionamiento de toda la zona de aparcamiento que fue construida hace dos décadas y que desde entonces permanecía abandonada.

