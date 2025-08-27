La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño

Adriana Iruzubieta Logroño Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:38 Comenta Compartir

La creciente demanda y la falta de espacio en el actual Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Logroño han llevado al Gobierno de La Rioja a impulsar un nuevo centro en la capital, que esperan que esté disponible en un año. La instalación se ubicará en la antigua guardería 'Ding Dong', en la calle Río Isla, y contará con una inversión cercana a 1,5 millones de euros para su rehabilitación. El edificio elegido ha sido cedido por el Ayuntamiento, y dispone de más de 1.600 metros cuadrados de parcela, de los cuales 530 se destinarán a este servicio.

Actualmente, el Punto de Encuentro Familiar de Logroño atiende a 153 familias, lo que se traduce en 497 usuarios directos (191 menores y 306 adultos). En los siete primeros meses de este año se han realizado 3.899 intercambios y 1.520 visitas tuteladas, el encuentro se desarrolla en el centro y pueden ser bajo la supervisión y presencia continuada de personal técnico del servicio (1.420) o encuentros sin supervisar, aunque realizados también en el Punto de Encuentro Familiar (100). Estos datos ponen de manifiesto la importancia de ampliar y modernizar el recurso.

El Punto de Encuentro Familiar presta servicio en Logroño desde 2002, con la finalidad de «favorecer y hacer posible el cumplimiento del derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a mantener la relación con sus familiares, así como su seguridad cuando en una situación de separación o de divorcio, o acogimiento familiar, el ejercicio de este derecho se ve interrumpido, o bien es de cumplimiento difícil o conflictivo», como ha contado Tania Sáez, directora general de Justicia e Interior.

La elección del espacio se enmarca en el ámbito de actuaciones de protección y atención a los menores, desarrolladas por el Gobierno de La Rioja, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2022. Con esta propuesta, que pronto se licitará, se refuerza la red de apoyo social a la infancia y las familias que incluye tanto infraestructuras apropiadas para el modelo y servicio que se quiere prestar como profesionales de atención especializada.

El proyecto contempla la creación de tres despachos de atención, cinco salas de visitas-una de ellas anexa a un despacho con un espejo bidireccional con visión y escucha para una valoración más discreta de las relaciones entre los niños y niñas con sus familiares-, un office, una sala de usos múltiples y aseos para trabajadores y usuarios. Además, contiene un espacio exterior ajardinado de casi 900 metros cuadrados, que es la gran novedad del lugar que permitirá a los menores disfrutar de un entorno abierto durante las visitas. El servicio está atendido por ocho profesionales: dos psicólogos, cinco trabajadores sociales y un jurista.

Beatriz Munilla, jefa de servicio de Interior, ha explicado que el edificio cuenta con salida a tres calles distintas, lo que «permitirá habilitar accesos independientes muy importantes para este tipo de servicios». También, ha recordado Munilla que el inmueble «lleva bastantes años en desuso», y obliga a una «remodelación de calado». Con un plazo para su ejecución de ocho meses.

La Rioja ya dispone de otros dos puntos de encuentro familiar en Haro y Calahorra, lo que supone una cobertura total de la región.