Las once elegidas de Héctor Blanco para la alineación del DUX El entrenador ha apostado este verano por una línea defensiva de cinco, tres en la medular y dos puntas en ataque

Iria Castro, Xime y Flavine esperan a recibir el balón dentro del área en el partido contra el AEM disputado en La Isla esta pretemporada.

Marta Hermosilla Garrido Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:11 Comenta Compartir

La pretemporada del DUX Logroño ha dejado claro que, pese a las rotaciones y a la llegada a cuenta gotas de jugadoras internacionales, Héctor Blanco va perfilando un once cada vez más reconocible. El técnico ha optado por un sistema fijo, el 5-3-2, donde el papel de las carrileras y la estabilidad en la delantera resultan esenciales, aunque todavía se perciben pequeños cambios en la medular y bajo los palos.

Y es que, en la portería del conjunto vinotinto, no ha habido jerarquías claras este verano. Chelsea, guardameta que se ha ganado su titularidad tras el gran rendimiento de la pasada temporada; y Miralles, reciente fichaje con experiencia en la Liga F junto al Eibar, han alternado su presencia en la puerta riojana casi a partes iguales.

La primera fue la elegida para atajar los intentos del Eibar, Alavés, Osasuna y Madrid CFF; mientras que la segunda salió como titular en los partidos ante la Real Sociedad, el AEM y el Tenerife. La sensación es que la competencia entre ambas seguirá abierta al inicio de la liga, aunque Chelsea aparece un pequeño paso por delante.

Nata y Marta son fijas en la zaga mientras que Paula Partido y Annelie ocupan los carriles buscando profundidad

La defensa conformada por tres centrales ha sido una de las líneas más definidas. Nata se ha erigido como líder indiscutible y Marta Masferrer le ha acompañado en la zaga con suma regularidad, mientras que la tercera pieza ha sido más variable. Colomina e Iria Castro han aparecido en muchas alineaciones, pero con el paso de los encuentros el fichaje de Matthews ha abierto más opciones.

Los carriles, fundamentales en el planteamiento de juego que quiere presentar el entrenador riojano este curso, han tenido nombres propios. Paula Partido se ha asentado en la banda derecha gracias a su despliegue y a su versatilidad. En la izquierda, Annelie se ha adueñado del costado del campo apareciendo en el once inicial en seis de los siete partidos disputados esta pretemporada.

Donde más movimientos ha habido es en el centro del campo. En los primeros partidos, Paula Rubio, Laura y Justi sumaron protagonismo, pero con la llegada de las internacionales de la Copa América la estructura en la medular cambió. Daiana Falfán y Ximena han ido ganando minutos, al igual que la brasileña Rebeca en los últimos dos amistoso tras aterrizar en la comunidad con su reciente fichaje para completar la nómina de alternativas de centrocampistas antes del arranque liguero.

Arriba, en cambio, el dibujo es más nítido como consecuencia de la falta de efectivos en esta zona. Isina y Mía Asenjo han formado la pareja ofensiva por antonomasia, si bien la delantera congoleña Flavine Mawete se ha sumado a este dúo con fuerza tras su llegada al conjunto logroñés. Debutó ante el Alavés y desde entonces ha tenido minutos en cada partido disputado.

Habrá que esperar al domingo para ver a las once elegidas por Héctor Blanco para pisar el verde de Las Gaunas aunque este esquema, pese a parecer tener ya a sus favoritas, sigue abierto a modificaciones ya que aún restan cuatro fichajes por llegar que pueden alterar su configuración.

El primer equipo visita los monasterios de San Millán esta mañana El DUX Logroño solo tiene en su mente el partido inaugural del domingo contra el Real Madrid en Las Gaunas. Pero antes de que eso llegue y en mitad de sus entrenamientos para tan importante cita, el primer equipo se tomará un descanso tras ejercitarse en La Isla con la visita de los monasterios de Suso y Yuso de San Millán de la Cogolla. Y es que la entidad vinotinto ha planificado una excursión a la localidad para que las chicas nuevas que han llegado al equipo conozcan los tesoros que esconde la región y la cuna del castellano. Después de realizar su entrenamiento matutino, las chicas del DUX viajarán hasta San Millán donde serán recibidas por las autoridades del municipio a las 13.00 horas. Realizarán la visita ambos monasterios y también tienen prevista una comida en el pueblo con vuelta a la capital riojana por la tarde. Prácticamente acudirán todas las jugadoras, salvo las que aún faltan por llegar.

