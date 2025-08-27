Logroño se suma al 'Gran Hermano' de la seguridad: 51 cámaras de videovigilancia para prevenir actos incívicos El Ayuntamiento licita un primer paquete de 21 cámaras inteligentes al que se sumará un segundo de 30 que se instalarán durante el último trimestre del año

Javier Campos Logroño Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:37 | Actualizado 13:00h. Comenta Compartir

Donde ya existe, ha venido de denominársele 'Gran Hermano', en referencia al popular programa de televisión donde se grababa y emitía todo lo que acontecía en un 'reality show' con claras reminiscencias orwellianas. O casi todo. Así, el Ayuntamiento de Logroño, se sumará a dicha tendencia en materia de seguridad con la instalación de hasta 51 cámaras de videovigilancia para prevenir actos incívicos o comportamiento directamente delictivos.

El Consistorio capitalino ha licitado un primer paquete de 21 cámaras inteligentes, que contarán con financiación europea, al que se sumará un segundo de 30, ya con presupuesto propio, que se instalarán durante el último trimestre del año y que, como no podía ser de otra manera, llegará al Casco Antiguo de la capital de La Rioja, aunque precisamente en ese segundo paquete 'municipal'.

«Con el objetivo de incrementar la vigilancia sobre comportamientos vandálicos, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para el desarrollo y la implementación de un gemelo digital de cámaras inteligentes, dotado con una cuantía de 412.545,28 euros», ha explicado la portavoz municipal, Celia Sanz.

Ampliar Una de las cámaras de seguridad urbana ya existente. Sonia Tercero

De esta manera, y además del desarrollo de diferentes simulaciones preventivas mediante IA, se creará un software que integrará las cámaras de seguridad urbanas actuales y los 21 nuevos dispositivos que se instalarán en los siguientes espacios: cuatro en el entorno de la biblioteca Rafael Azcona para la prevención de pintadas; seis en el torno del Puente de Piedra y la pasarela peatonal sobre el Ebro para vigilar comportamientos anómalos; 10 en el polígono industrial de Las Cañas; y una a gran altura, ubicada en la Torre de Logroño, que rotará 360 grados para controlar diferentes fenómenos como los meteorológicos o los posibles incendios, entre otros.

Las primeras cámaras de seguridad estarán instaladas a finales del mes de noviembre, mientras que todo el conjunto estará plenamente operativo antes del 31 de diciembre, según ha precisado el Consistorio capitalino en la posterior nota de prensa a la Junta de Gobierno de los miércoles. La actuación forma parte del proyecto Retech de Gemelos Digitales, cuyo objetivo es impulsar la gestión de servicios públicos mediante inteligencia artificial.

Cuatro en la Rafael Azcona, seis en el Puente de Piedra, 10 en Las Cañas y una en la Torre de Logroño, las primeras

La necesidad de que Logroño se dote de una red de videovigilancia lleva tiempo sobre la mesa (el alcalde Escobar dijo en 2024 que ese año se instalarían en el Casco Antiguo); y de hecho se trabajó tanto durante el pasado como este presente mandato, siempre de la mano de la Policía Local.

No en vano, el bautizado como proyecto de 'modernización tecnológica comercial de la ciudad de Logroño: Inteligencia Artificial (IA) y Robótica al servicio del comercio', del que se devolvieron los dos millones de euros heredados por no haber sido ejecutado a tiempo, centraba parte de su actuaciones en la implantación de dicha red en el Casco Antiguo para «la mejora de la seguridad ciudadana mediante la instalación de 50 cámaras en puntos estratégicos de tan 'castigada' zona; así como el control de flujos de turistas y viandantes mediante análisis de imagen».

Nuevas contrataciones del proyecto Retech de Gemelos Digitales La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, además, en su sesión de este miércoles, dos nuevos expedientes de contratación, también incluidos en el proyecto Retech de Gemelos Digitales. El primero, dotado con 205.483,43 euros, hace referencia al desarrollo e implementación de un gemelo digital de tráfico rodado; mientras que el segundo, con una dotación de 156.185,52 euros, se centra en el diseño de un gemelo digital para los ecosistemas de emprendimiento e innovación. Ambos proyectos, que desglosan sus importes en seis anualidades (del año 2025 al 2030, ambos inclusive), iniciarán sus procesos de licitación en los próximos días. El proyecto Retech de Gemelos Digitales es colaborativo y cuenta con la participación de cinco comunidades autónomas (La Rioja, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura), cada una desarrollando sus propios Gemelos Digitales; mientras que la coordinación general, la gobernanza y el almacenamiento de datos de la iniciativa recae en el Consistorio capitalino tras la delegación del Gobierno regional. El plan, que cuenta con una financiación para Logroño de 6,8 millones de euros gracias al apoyo de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, «creará un ecosistema de innovación para empresas tecnológicas, especialmente startups y pymes, en áreas como riego inteligente, movilidad y eficiencia energética».