Las noticias del día

1 AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca

El contrato, que cada año firma la compañía con viticultores de Fuenmayor, ha sido desvelado por Henar Moreno (IU) en el Parlamento.

2 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026

El presidente de La Rioja anuncia en el Parlamento una licitación por 1,1 millones anuales durante dos años.

3 Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander

La aerolínea irlandesa también reduce su capacidad en Vigo, Asturias y Canarias y desvía dos millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia y Albania.

4 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo

El PSOE denuncia que el colapso en Urgencias «vuelve a dejar en evidencia al Gobierno de La Rioja» | También CSIF ha mandado un comunicado respecto a las esperas en el servisio del hospital riojano.

5 Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas

Estudiantes de primer curso de diferentes grados detallan cómo se sienten ante el inicio de una nueva etapa formativa.

6 El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más

El contrato municipal para el artista «top» de San Mateo no incluye la animación musical del inicio de las fiestas pese a que así lo anunció Miguel Sáinz.

7 Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador

Pidcock lanza un ataque demoledor en Pike Bidea y hace sufrir a Vingegaard en una etapa marcada por las protestas propalestinas que impiden llegar a la meta.

8 Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas

Varias personas han tenido que hacer cola para ver películas al precio de cuatro euros, con palomitas y refresco gratis.

9 15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Otra veintena de personas han resultado heridas.

10 EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

El presidente Trump sostiene que transportaba estupefacientes con destino a su país y distribuye el vídeo militar del «ataque de precisión».