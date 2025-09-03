Las noticias del día
La Rioja
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:13
AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca
El contrato, que cada año firma la compañía con viticultores de Fuenmayor, ha sido desvelado por Henar Moreno (IU) en el Parlamento.
2
La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
El presidente de La Rioja anuncia en el Parlamento una licitación por 1,1 millones anuales durante dos años.
3
Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander
La aerolínea irlandesa también reduce su capacidad en Vigo, Asturias y Canarias y desvía dos millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia y Albania.
4
24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo
El PSOE denuncia que el colapso en Urgencias «vuelve a dejar en evidencia al Gobierno de La Rioja» | También CSIF ha mandado un comunicado respecto a las esperas en el servisio del hospital riojano.
5
Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas
Estudiantes de primer curso de diferentes grados detallan cómo se sienten ante el inicio de una nueva etapa formativa.
6
El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más
El contrato municipal para el artista «top» de San Mateo no incluye la animación musical del inicio de las fiestas pese a que así lo anunció Miguel Sáinz.
7
Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador
Pidcock lanza un ataque demoledor en Pike Bidea y hace sufrir a Vingegaard en una etapa marcada por las protestas propalestinas que impiden llegar a la meta.
8
Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas
Varias personas han tenido que hacer cola para ver películas al precio de cuatro euros, con palomitas y refresco gratis.
9
15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa
Otra veintena de personas han resultado heridas.
10
EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
El presidente Trump sostiene que transportaba estupefacientes con destino a su país y distribuye el vídeo militar del «ataque de precisión».
