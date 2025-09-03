LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Las noticias del día

Descubre cuáles han sido las informaciones más relevantes de la jornada

La Rioja

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:13

  1. 1

    AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca

El contrato, que cada año firma la compañía con viticultores de Fuenmayor, ha sido desvelado por Henar Moreno (IU) en el Parlamento.

  1. 2

    La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026

El presidente de La Rioja anuncia en el Parlamento una licitación por 1,1 millones anuales durante dos años.

  1. 3

    Ryanair elimina vuelos de Vitoria, Zaragoza y Santander

La aerolínea irlandesa también reduce su capacidad en Vigo, Asturias y Canarias y desvía dos millones de plazas a Italia, Marruecos, Croacia y Albania.

  1. 4

    24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo

El PSOE denuncia que el colapso en Urgencias «vuelve a dejar en evidencia al Gobierno de La Rioja» | También CSIF ha mandado un comunicado respecto a las esperas en el servisio del hospital riojano.

  1. 5

    Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas

Estudiantes de primer curso de diferentes grados detallan cómo se sienten ante el inicio de una nueva etapa formativa.

  1. 6

    El concierto de Izal sube a los 193.600 euros con IVA y la DJ del cohete serán 12.100 más

El contrato municipal para el artista «top» de San Mateo no incluye la animación musical del inicio de las fiestas pese a que así lo anunció Miguel Sáinz.

  1. 7

    Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador

Pidcock lanza un ataque demoledor en Pike Bidea y hace sufrir a Vingegaard en una etapa marcada por las protestas propalestinas que impiden llegar a la meta.

  1. 8

    Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas

Varias personas han tenido que hacer cola para ver películas al precio de cuatro euros, con palomitas y refresco gratis.

  1. 9

    15 muertos tras descarrilar el turístico funicular de La Gloria en Lisboa

Otra veintena de personas han resultado heridas.

  1. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

El presidente Trump sostiene que transportaba estupefacientes con destino a su país y distribuye el vídeo militar del «ataque de precisión».

