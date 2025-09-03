24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo El PSOE denuncia que el colapso en Urgencias «vuelve a dejar en evidencia al Gobierno de La Rioja» | También CSIF ha mandado un comunicado respecto a las esperas en el servisio del Hospital riojano

Riojanos esperando a las puertas del sevicio de Urgencias de Logroño, a finales de agosto.

Miércoles, 3 de septiembre 2025

Las Urgencias del Hospital San Pedro de Logroñohan vuelto a colapsar este miércoles, sumando un nuevo episodio a una situación «que se ha convertido en insostenible y, lo que es aún más grave, se ha convertido en habitual», ha expresado el PSOE riojano en una nota, y ha añadido que «las cifras hablan por sí solas; boxes casi completos, observación llena, pacientes esperando cama desde hace más de 48 horas, dos controles de hospitalización cerrados y una plantilla desbordada, trabajando en condiciones que rozan lo inhumano».

Desde el PSOE de La Rioja denuncian «con contundencia la incapacidad del Gobierno regional para dar respuesta a esta situación». Hoy mismo, aseguran, en el Pleno del Parlamento de La Rioja, la consejera ha vuelto «a faltar a la verdad al afirmar que la culpa del colapso sanitario es del Ejecutivo central», a lo que añaden que »es el Gobierno de La Rioja quien tiene la responsabilidad de dotar al sistema de los recursos humanos y materiales necesarios. Y es su falta de planificación, su desinterés y su negativa a reforzar las plantillas lo que nos ha traído hasta aquí«.

POor si parte CSIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios añade que «el servicio que se ofrece a la ciudadanía es nefasto sino que las condiciones de estrés y saturación en las que está trabajando el personal de este servicio son vergonzosas».

Además, desde el sindicato han dado los siguientes datos, referidos a las 13.30 horas de este miércoles:

- Camas 2 y 3 (toriles) recién abiertos con 5 pacientes.

- Boxes: 14 pacientes (de 15 huecos).

- Observación: 21 pacientes (lleno).

- Triaje: 2 pacientes pendientes de ver.

- PH (prehospitalizacion): 16 pacientes de 18 huecos.

- 24 pacientes pendientes de cama en hospitalización, uno de ellos desde el día 1 a las 16.30 horas.

- Siguen cerrados 2 controles de hospitalización: 3D y 4C

Por estos datos, CSIF exige a los responsables de la sanidad riojana «que se pongan manos a la obra y solucione este grave problema que día tras día se repite». Para ellos, la solución es sencilla: «es necesario ampliar la plantilla en todas las categorías profesionales», y concluyen argumentando que los profesionales se dejan la piel todos los días para dar una sanidad de calidad pero las condiciones laborales que están sufriendo son inhumanas e insostenibles en el tiempo«.