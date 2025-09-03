LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Riojanos esperando a las puertas del sevicio de Urgencias de Logroño, a finales de agosto. Juan Marín

24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo

El PSOE denuncia que el colapso en Urgencias «vuelve a dejar en evidencia al Gobierno de La Rioja» | También CSIF ha mandado un comunicado respecto a las esperas en el servisio del Hospital riojano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:22

Las Urgencias del Hospital San Pedro de Logroñohan vuelto a colapsar este miércoles, sumando un nuevo episodio a una situación «que se ha convertido en insostenible y, lo que es aún más grave, se ha convertido en habitual», ha expresado el PSOE riojano en una nota, y ha añadido que «las cifras hablan por sí solas; boxes casi completos, observación llena, pacientes esperando cama desde hace más de 48 horas, dos controles de hospitalización cerrados y una plantilla desbordada, trabajando en condiciones que rozan lo inhumano».

Desde el PSOE de La Rioja denuncian «con contundencia la incapacidad del Gobierno regional para dar respuesta a esta situación». Hoy mismo, aseguran, en el Pleno del Parlamento de La Rioja, la consejera ha vuelto «a faltar a la verdad al afirmar que la culpa del colapso sanitario es del Ejecutivo central», a lo que añaden que »es el Gobierno de La Rioja quien tiene la responsabilidad de dotar al sistema de los recursos humanos y materiales necesarios. Y es su falta de planificación, su desinterés y su negativa a reforzar las plantillas lo que nos ha traído hasta aquí«.

POor si parte CSIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios añade que «el servicio que se ofrece a la ciudadanía es nefasto sino que las condiciones de estrés y saturación en las que está trabajando el personal de este servicio son vergonzosas».

Además, desde el sindicato han dado los siguientes datos, referidos a las 13.30 horas de este miércoles:

- Camas 2 y 3 (toriles) recién abiertos con 5 pacientes.

- Boxes: 14 pacientes (de 15 huecos).

- Observación: 21 pacientes (lleno).

- Triaje: 2 pacientes pendientes de ver.

- PH (prehospitalizacion): 16 pacientes de 18 huecos.

- 24 pacientes pendientes de cama en hospitalización, uno de ellos desde el día 1 a las 16.30 horas.

- Siguen cerrados 2 controles de hospitalización: 3D y 4C

Por estos datos, CSIF exige a los responsables de la sanidad riojana «que se pongan manos a la obra y solucione este grave problema que día tras día se repite». Para ellos, la solución es sencilla: «es necesario ampliar la plantilla en todas las categorías profesionales», y concluyen argumentando que los profesionales se dejan la piel todos los días para dar una sanidad de calidad pero las condiciones laborales que están sufriendo son inhumanas e insostenibles en el tiempo«.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Cae una banda nacional de estafadores, uno de ellos riojano
  3. 3 Decide a quién quieres premiar
  4. 4 Un guarda lleva ante la Justicia la gestión forestal del hayedo de Santiago en Munilla
  5. 5 La avenida de Lobete prepara suelo para unas 270 viviendas en los PERI pendientes
  6. 6

    El Ayuntamiento sigue adelante con la polémica concesión a Boal Eventos de la Terraza de San Mateo
  7. 7 Dos detenidos en Logroño por abandonar en una cuneta a una perra que al final murió
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 La Rioja tendrá entre dos y tres vuelos semanales a Barcelona desde 2026
  10. 10 Atropellado en un hombre de 65 años en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo

24 pacientes a la espera de cama, controles cerrados, boxes al límite... Urgencias se colapsa de nuevo