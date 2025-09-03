Éxito de la apertura de los cines Las Cañas en Viana: largas filas para acceder a las salas Varias personas han tenido que hacer cola para ver películas al precio de cuatro euros, con palomitas y refresco gratis

Larga fila para ver una película en el cine Las Cañas durante el día de su apertura.

La Rioja Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:25 Comenta Compartir

La reapertura de los cines Las Cañas ha conseguido este miércoles una imagen singular, que hacía tiempo que no se veía en el centro comercial: una larga cola para adquirir entradas y entrar a las salas al precio de cuatro euros -con refresco y palomitas gratis-.

Una promoción destacada e importante que ha extendido el interés de los riojanos y navarros (entre otros apasionados del cine) por regresar a las remodeladas butacas del espacio, rehabilitadas en ocho de las diez salas de las que dispone, según las explicaciones oficiales de las que ya se hizo eco Diario LA RIOJA al conocerse su reapertura.

La vuelta a la actividad de este cine, situado en el centro comercial que lleva el mismo nombre en el municipio vecino de Viana, ha venido de la mano de Vicpe Gestión, una entidad con experiencia en el sector. Todo, después de que la empresa haya llegado a un acuerdo con la actual propietaria del parque Mosaqui Capital, grupo inversor especializado en la adquisición y explotación de centros comerciales.

Las Cañas, tal y como explicó Juan José Arriola, asset manager de la entidad gestora, se encuentra inmerso en un proceso que pretende relanzarlo «como parque especializado en ocio» con sucesivas aperturas, que se extenderán hasta principios del año que viene. Una fase que ya ha comenzado con los cines, a los que se les ha dado un lavado de cara de arriba a abajo para «ofrecer al espectador una mejorada experiencia».

Estos, en cualquier caso, han procedido a su reapertura con la noticia aún reciente de la vuelta de unos cines al centro de Logroño en 2026, donde habrá cuatro salas en la calle Belchite de la capital riojana a cargo del Grupo Embajadores y FC35.

Temas

Viana

Navarra

Cine