AGE pagará a 79 céntimos el kilo de tinta y a 70 la blanca Henar Moreno desvela en el Parlamento los precios que va a abonar la histórica bodega de Fuenmayor

La vendimia empieza a lanzarse y los viticultores continúan, en su gran mayoría, con la gran duda de todas las campañas: a cuánto se pagará la uva. Los proveedores de Bodegas AGE, la centenaria firma radicada en Fuenmayor, ya saben cuáles son los precios que se les proponen: 79 céntimos el kilo de tinta y 70 el de blanca.

Así lo ha desvelado este miércoles Henar Moreno (Podemos-IU) durante el pleno del Parlamento de La Rioja durante el debate sobre el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, en la que exigía más inspecciones y más sanciones para los incumplidores.

¿Qué suponen esos precios? Pues para los viticultores y según los costes de producción hechos públicos por la Consejería de Agricultura en 2024, significa volver a perder dinero. Durante el pasado año, se estimaron unos costes de producción de uva tinta para las plantaciones en vaso de 97,14 céntimos e incluso por encima del euro (1,03) en el caso de las espalderas. Para el blanco, el pasado año los viticultores cobraron una media de 65,71 céntimos por kilo, pero tuvieron que destinar 71,12 céntimos para producirlo en el caso de las plantaciones en vaso y 71,5 céntimos en el caso de las espalderas.

La pasada campaña, la misma bodega, una de las que suele marcar el pulso en el sector debido a su tamaño, abonó 0,76 euros el kilo de tinta y 0,61 la blanca, Hace tres campañas se firmaron contratos de 73 céntimos por kilo para la tinta, con posibilidad de alcanzar los 78 céntimos, según las condiciones de calidad y para la blanca se mantenía en 61. En 2025 el precio de la tinta continúa atascado mientras que el de la blanca, cuyos vinos mejor se están comportando en el mercado, aumenta en nueve céntimos.

Se da la circunstancia de que este año, además, los costes se han visto agravados por las condiciones climatológicas que han provocado la aparición de mildiu, lo que ha conllevado aumentar el número de manos hasta superar las diez en muchos casos, y que muchas zonas de La Rioja han causado daños devastadores.

El propio Consejo Regulador ha aprobado este año unas medidas «excepcionales» de campaña con la reducción de producción amparada según los municipios, llegando la merma hasta el 66% en las localidades más damnificadas por la climatología.

Es decir, aunque la campaña va a resultar históricamente corta en producción, los primeros precios que empiezan a conocerse no hablan de una subida de precios que pueda paliar esas pérdidas cuantitativas. Menos kilos de uva y a precios similares a los de los últimos años, cuando el negocio ya era considerado «ruinoso» por la mayoría de los pequeños viticultores.

