Las primeras horas en la UR: entre el nerviosismo y las ganas

El curso en la Universidad de La Rioja ha comenzado este miércoles. Más de 1.000 alumnos han arrancado una nueva etapa como estudiantes de alguno de los grados que oferta el centro educativo público. Todos arrancan con expectativas. Con ganas de que los próximos años se conviertan en una época inolvidable en sus vidas en la que, además de crecer formativamente, también lo hagan en el terreno personal. Este miércoles ha sido el primer día de ese recorrido y así lo han vivido algunos de los protagonistas.

La opinión de los nuevos estudiantes de la UR Noa Capilla Relaciones Laborales «No creo que note mucho cambio con respecto al instituto» La larderana Noa Capilla afrontaba con ganas su primer día en la universidad, como alumna del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Lo hacía con optimismo y con la sensación de que esta etapa no iba a resultar muy diferente a las previas. «No creo que note mucho cambio; no pienso que vaya a ser para tanto», exponía la joven tras repasar las materias a las que se iba a enfrentar el primer día. «Hoy tengo una asignatura de Derecho, luego otra de Estructura Social... Me parece interesante», concluyó. Alexia Moldovan Química «Estoy nerviosa; no por la carrera, sino por conocer a la gente» Alexia Moldovan reconocía cierta inquietud al afrontar las primeras horas como universitaria. «Estoy nerviosa pero no es por la carrera, sino por conocer a la gente», argumentaba la riojana, quien lanzaba a continuación un deseo al aire: «Ojalá me lleve bien con la mayoría». La de Lardero vivió esos instantes en compañía de dos amigas y se mostraba convencida de que, una vez comenzasen las clases, todo iba a ir bien. «No creo que tenga problemas porque la mayoría de las asignaturas son las mismas que en Bachillerato», opinó. Aritz Ojer Trabajo Social «Es una nueva etapa fuera de casa. A ver qué me depara» Aritz Ojer es uno de los jóvenes que llegan a la Universidad de La Rioja procedente de otras comunidades autónomas. Procede de Tafalla y va a estudiar Trabajo Social. «Estoy con nervios porque es una nueva etapa fuera de casa; a ver qué me depara», expuso el navarro para después fijar algunos de los objetivos que se ha marcado. «Todo el mundo te dice que de la universidad ha sacado amigos para toda la vida;yo quiero disfrutar de ese proceso y del aprendizaje», valoró el joven, que comparte piso con otros tres chicos.

Aitana Martínez Derecho «Me hace mucha ilusión venir a la universidad» Aitana Martínez no quiso ocultar la tensión que le provocaba el inicio de una nueva etapa. «Estoy muy nerviosa, sí, y por todo», afirmó con rotundidad la joven de Villoslada de Cameros. «Por la carrera, por las novatadas, por los amigos que voy a hacer...», enumeraba la nueva estudiante de Derecho, quien, más allá de esos nervios, deseaba poder conocer a gente nueva y entablar nuevas relaciones personales. «Me hace mucha ilusión venir a la universidad; se supone que vamos a conocer a mucha gente», destacó la riojana. Diana Méndez ADE «Hay muchas ganas de empezar, aunque también nervios» Con una sonrisa afrontó María Méndez el primer día en la UR. «Hay muchas ganas de empezar, aunque también nervios», admitía la logroñesa. «Todo me produce nervios;el tema de los compañeros, los exámenes», apostillaba antes de hablar sobre las novatadas. «Me han hablado bien de ellas y voy a ir», aseguró la riojana, a quien sus familiares le han dicho que disfrute y que no se agobie. «Por suerte estoy en casa y eso lo hace todo mucho más fácil», concluyó la joven, dispuesta a sacar partido de «todo» lo que rodea a la universidad. Mateo Santamaría Química «Estaba deseando empezar desde hace dos semanas» Mateo Santamaría tenía claro que quería cursar una carrera relacionada con las Ciencias. «Siempre me ha llamado la atención la investigación», aseguró el logroñés, que al final se decantó por el grado en Química. «Lo tenía aquí en casa y decidí hacerlo y si luego me tengo que ir de Erasmus, lo haré», expuso al tiempo que mostraba evidentes signos de las ganas que le produce arrancar este nuevo camino. «Estaba deseando empezar desde hace dos semanas; me parece que esta universidad no tiene nada que envidiar a otras», opinó.

Lara Carreta Estudios Ingleses «Elegí Logroño porque estaba segura de que aquí iba a vivir bien» De Navarra procede Lara Carreta. La vecina de Tudela aterriza en la URpara cursar Estudios Ingleses y espera confirmar como buena en los próximos años su elección de Logroño como el lugar en el que realizar su grado universitario. «Estaba barajando diferentes opciones y de aquí me llamó la atención la ciudad;al no ser ni muy grande ni muy pequeña, estaba segura de que se iba a vivir bien», analiza la joven, quien logró plaza en una residencia universitaria, donde convivirá durante este curso. Nerea Sáez Magisterio Infantil «Me han dicho que el ambiente en la UR es muy bueno» Desde Buñuel llega a la Universidad de La Rioja Nerea Sáez para estudiar Magisterio Infantil. Se congratula de poder estudiar la carrera a solo una hora y media de viaje de su localidad, de donde procede también su compañera de piso en La Rioja. Es una de las razones que le llevaron a elegir la UR, aunque hay más. «Me habían hablado muy bien de esta universidad, me habían dicho que se pasaba muy bien y que el ambiente era muy bueno», enumera la navarra, quien se muestra deseosa de «conocer gente nueva».

El primer día ya ha pasado. Quedan muchos más por delante. Ahora, toca disfrutar de esta nueva vida. La vida universitaria.

