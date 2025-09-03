El inicio de una nueva vida: la universitaria

Iñaki García Logroño Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:15 | Actualizado 13:33h. Comenta Compartir

En el entorno del polideportivo de la Universidad de La Rioja se han entremezclado a primera hora de este miércoles dos sentimientos: nervios e ilusión. Así lo transmitían, al menos, los más de 1.000 estudiantes (1.070 para ser más exactos) que han comenzado sus estudios de grado en el centro educativo público riojano. Todos han sido partícipes de una bienvenida en la que los responsables de la UR han querido transmitir un claro mensaje: que la vida universitaria va mucho más allá de lo que sucede en las aulas.

Los alumnos estaban convocados a las nueve de la mañana y, antes de esa hora, el campus ya ha ido cogiendo color. Cada estudiante vivía esos instantes previos a su manera: algunos en solitario, escuchando música a través de sus auriculares o pasando las páginas de ese libro que tenían a medio leer. Otros llegaban al polideportivo acompañados de sus amigos mientras charlaban de las preocupaciones que tenían en la mente: cómo iban a ser sus nuevos compañeros, si los profesores serían majos o no, si el horario iba a ser los suficientemente permisivo como para poder salir de fiesta los jueves por la noche sin la presión de tener que ir a clase el viernes por la mañana, cómo serían las novatadas... En fin, las típicas preocupaciones previas al comienzo de una nueva vida, en este caso, la universitaria.

Para todos el de este miércoles ha sido un día de estrenos. Estreno de asignaturas. Estreno de amistades. Estreno de experiencias. Así lo han vivido los alumnos, pero también la rectora de la Universidad de La Rioja, para la que la de este miércoles ha representado su primera bienvenida al curso desde que llegó al cargo. En su caso, la palabra que más ha repetido durante sus declaraciones a la prensa ha sido 'ilusión'. Eso es lo que siente ante un curso nuevo que está, como ella misma ha admitido, plagado de retos. «Tanto para los alumnos como para la propia Universidad», ha afirmado Eva Sanz antes de explicar que se incorpora un nuevo máster (el de Innovación en Nutrición) y de recordar que el centro educativo se encuentra a la espera de la respuesta de la Aneca para implantar el curso que viene dos nuevos grados: el esperado de Medicina y el de Tecnologías del Lenguaje.

Sanz, ataviada con una sudadera de la Universidad de La Rioja, ha querido extender su mensaje de bienvenida no solo a los alumnos de grado, sino también a los de máster y doctorado. «En total son más de 1.800 nuevos estudiantes», ha especificado poco antes de hacer hincapié en el buen estado de salud del que, según su parecer, goza la UR. «Llevamos unos cuantos años en los que completamos las plazas de grados y en los que tenemos mucha demanda», se ha congratulado. «Cada vez nos eligen más alumnos y hacen bien, puesto que somos la segunda universidad pública con mayor inserción laboral», ha remarcado.

Tras esas palabras, la rectora ha insistido en el mensaje más escuchado en la mañana de este miércoles: las múltiples caras de la vida universitaria. «Tienen que aprovechar a tope todo porque la vida universitaria va mucho más allá que estudiar en las aulas», ha incidido. «Les decimos que participen en todas las actividades de la vida académica», ha añadido para cederle después la palabra a Cristina Flores Moreno, quien ha pasado a enumerar todas esas actividades complementarias a los estudios que se ofertan en la UR. «Ofrecemos una variedad increíble de actividades extracurriculares», ha afirmado la vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria. «Solo formando parte de ellas vivirán de una manera plena esta etapa universitaria», ha añadido.

La rectora se dirige a los nuevos alumnos.

Entre esa oferta se incluyen propuestas culturales («más de cien a lo largo del curso», ha puntualizado Flores), deportivas o de idiomas. «Nuestra misión hoy es contarles todo lo que ofrecemos porque sabemos que cuando llegan desconocen todo lo que no se pueden perder», ha rematado su mensaje. Mensaje en el que también ha hecho hincapié otra vicerrectora, en este caso la de Estudiantes y Empeabilidad. «Queremos que nuestros estudiantes aprovechen todas las oportunidades que se les presentan, que son muchísimas», ha apuntado Marian Martínez Calvo, quien ha destacado el trabajo que se hace en la UR con vistas al futuro laboral. «Nos gusta preparar a los estudiantes no solo en las materias propias de su grado, sino que vamos más allá y les queremos dar una preparación buena en empeabilidad», ha contado. «Nos preocupamos por todas las competencias transversales que hoy en día son tan importantes o más que las propias de los grados», ha asegurado.

Muchos mensajes para unos estudiantes que han llenado el polideportivo universitario. De ellos, aproximadamente el 60% proceden de La Rioja y ese porcentaje se incrementa hasta el 80% si se amplían las miras a municipios que se encuentran a menos de 90 kilómetros de la región. Enfermería, tal y como ha señalado la rectora, ha sido el grado con más solicitudes.

Una vez se ha terminado el acto de bienvenida, los alumnos se han encaminado a sus respectivas facultades. Han visitado sus nuevas aulas y, entonces sí, han dado comienzo a su nueva etapa. La universitaria. «Van a ser los mejores años de vuestras vidas», les han dicho los responsables de la UR en varias ocasiones. Con esa esperanza parten todos.

