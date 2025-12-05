LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Adjudicadas las obras de la residencia del Marqués de Vallejo por un importe de 555.847 euros

El objetivo de esta actuación es garantizar la estabilidad estructural ya que, según los informes técnicos, se apreciaban problemas asociados al terreno arcilloso donde está ubicado

La Rioja

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:01

La Consejería de Educación y Empleo ha adjudicado, por el procedimiento de emergencia, a dos empresas especializadas y por un importe total de 555.847 euros, la ejecución de las obras de consolidación de la cimentación del módulo de la residencia del Centro de Educación Especial (CEE) Marqués de Vallejo.

El objetivo de esta actuación es garantizar la estabilidad estructural en la zona residencial del centro ya que, según los informes técnicos, se apreciaban problemas asociados al terreno arcilloso donde está ubicado, agravados por la climatología en este último periodo. Por ello, según ha explicado el Gobierno regional en una nota, «era necesario intervenir de manera inmediata para evitar riesgos, a la vista de la aparición de desperfectos en una habitación del internado».

Según se detalla, se van a efectuar ensayos geotécnicos y asistencias técnicas necesarias durante las obras, obras de consolidación de la cimentación del volumen de la residencia del alumnado mediante la ejecución de micropilotaje, obras complementarias de apertura de huecos y modificación de la red de saneamiento y obras de inyección de georesinas en la zapata de la zona de vestuarios del personal y su red de saneamiento próxima al módulo de la residencia.

Mientras se realicen estas obras, el CEE Marqués de Vallejo continuará con su actividad lectiva de manera habitual. La mayor parte del alumnado del internado ya ha comenzado a alojarse en la residencia del IES La Laboral.

