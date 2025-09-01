LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rozalén cantan entre el público durante su actuación del pasado viernes. Muwi/Sol de Invierno
Balance

MUWI: cualquier cosa menos coches en Valbuena

El festival no ha echado en falta la bodega en su cambio de ubicación y ha acertado con un programa liderado por apuestas seguras como Carolina Durante, Rozalén y León Benavente, aunque la sorpresa la dio Zetak

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:08

Tal vez lo más positivo del MUWI de este año haya sido, por encima de un buen número de público en sus dos jornadas principales ... y centrales, y de una calidad musical alta en general, que no se haya echado de menos a la bodega que acogió, vio nacer y otorgó personalidad propia al festival. Apostar por un espacio como Valbuena era arriesgado porque puede que no haya un lugar más feo en todo Logroño que esa masa de vehículos aparcados, un mar de coches que parece un desguace junto a uno de los pulmones de la ciudad, el parque del Ebro, y los dos elementos más significativos de la historia de Logroño, el convento de Valbuena y el muro del Revellín. Con todas las reticencias, y a pesar de las críticas de los vecinos que no se quejan de las procesiones de Semana Santa ni las insólitas fallas ni 'cremás' en la capital riojana, Valbuena se erigió como un recinto espacioso y cómodo, más con la zona verde habilitada como agradable zona de descanso.

