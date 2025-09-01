LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concierto de Zetak en la tarde-noche del pasado sábado en el MUWI. MUWI / Sol de Invierno

El Ayuntamiento mantendrá el MUWI en su lugar de este año pero plantea «reorientar» los escenarios

El gobierno local, «consciente» de las quejas vecinales en varios barrios de Logroño, estudiará medidas para reducir las molestias en futuros eventos en el aparcamiento de Valbuena-Revellín

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:12

El Ayuntamiento de Logroño, sabedor de que las quejas por ruido del MUWI La Rioja Music Fest se han extendido desde El Campillo al ... Casco Antiguo y a otros barrios de alrededor tras su cambio de ubicación, se plantea reorientar los escenarios en los futuros eventos que se celebren en el citado espacio, el aparcamiento de Valbuena (también Revellín), que parece que seguirá siendo utilizado tanto para éste como para otros acontecimientos en la capital de La Rioja. El Consistorio capitalino da respuesta así a las protestas vecinales del pasado fin de semana.

