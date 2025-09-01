El Ayuntamiento mantendrá el MUWI en su lugar de este año pero plantea «reorientar» los escenarios
El gobierno local, «consciente» de las quejas vecinales en varios barrios de Logroño, estudiará medidas para reducir las molestias en futuros eventos en el aparcamiento de Valbuena-Revellín
Logroño
Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:12
El Ayuntamiento de Logroño, sabedor de que las quejas por ruido del MUWI La Rioja Music Fest se han extendido desde El Campillo al ... Casco Antiguo y a otros barrios de alrededor tras su cambio de ubicación, se plantea reorientar los escenarios en los futuros eventos que se celebren en el citado espacio, el aparcamiento de Valbuena (también Revellín), que parece que seguirá siendo utilizado tanto para éste como para otros acontecimientos en la capital de La Rioja. El Consistorio capitalino da respuesta así a las protestas vecinales del pasado fin de semana.
«Somos conscientes de las quejas que ha habido en determinadas zonas, y no sólo hablamos del Casco Antiguo, sino que han llegado de otros sitios, tras el cambio de ubicación del festival, por lo que plantearemos para sucesivos usos de este emplazamiento un mejor enfoque de escenarios y torres de sonido, una reorientación de los mismos, y si ello supusiese que el espacio fuese más constreñido, pues tendrá que asumirse a fin de que las molestias sean las mínimas», ha adelantado el concejal de Medio Ambiente, Jesús López, a Diario LA RIOJA.
«Independientemente de que la zona como tal, desde el punto de vista de su ajardinamiento al tratarse de un espacio verde, no se ha visto afectada en absoluto, vistas las quejas por el ruido estudiaremos medidas de mejora... de hecho, ese conocimiento previo fue con el que ya se cambió, por ejemplo, el escenario del antiguo 'Espacio Peñas' para la nueva 'Terraza de San Mateo', reorientándolo a otra zona que no fuesen las viviendas», ha explicado.
En ese sentido, López ha reconocido que el emplazamiento actual «es un escenario que, en principio, se plantea usarlo para eventos», algo que ya se había hecho en otras ocasiones, «pero las veces en las que se den cita artistas con mucha capacidad y potencia y se congregue a un elevado número de asistentes, tendremos que readaptar el espacio para no generar molestias al vecindario», ha concluido.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.