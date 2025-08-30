El MUWI se acerca al centro de Logroño y multiplica las quejas vecinales por ruido El traslado del recinto de Franco Españolas a Valbuena-Revellín replica e incrementa las habituales protestas de El Campillo en otros barrio de la ciudad, y no sólo en el Casco Antiguo

Suena la música... y se elevan las denuncias. MUWI La Rioja Music Fest se ha acercado este año al centro de la ciudad, al trasladar su ubicación desde Bodegas Franco Españolas hasta el aparcamiento de Valbuena-Revellín, y como ya sucediese en la primera jornada, en la segunda han vuelto las quejas vecinales por ruido. De hecho, se han incrementado notablemente.

Así, en Diario LA RIOJA, a través del Teléfono del Lector (con prueba sonora incluida), de su número de WhatsApp o de su correo electrónico, no paran de sucederse las protestas de los sufridos vecinos, donde se puede comprobar que las habituales críticas de El Campillo han cruzado el Ebro saltando a otros barrios de la ciudad, y no sólo al Casco Antiguo.

«Quiero denunciar el ruido que se escucha en los alrededores de la plaza de toros de La Ribera. Todos entendemos que vivir en el centro o al lado del Revellín conlleva sufrir ruidos por la zona en la que se está, pero en mi caso mi vivienda se ubica en la calle Rodancha, que está alejada del lugar y aún así sufro estos días por no poder dormir por el alto volumen de los conciertos», denuncia un logroñés.

«Un viernes, siendo como es un día laboral, no tengo por qué no poder dormir tranquilamente. Mi calle es residencial y tranquila, de gente trabajadora que necesitamos dormir ya que la mayoría trabajamos los fines de semana. Ya que el Ayuntamiento no responde a las quejas, la Policía Local no se hace cargo, ni el festival reconoce que los decibelios no son los adecuados, recurro a este método», explica el mismo.

Las críticas, lógicamente, suben de tono en el centro histórico: «Por si no fuera poco con el ruido que soportamos durante las noches de fin de semana en el Casco Viejo, desde este jueves se está celebrando el festival de ruido MUWI, en el centro de Logroño, para quitarnos más si cabe el conciliar el sueño. Durante todo el día, mañana, tarde y noche», protesta otro vecino, en este caso del Casco Antiguo.

«Me parece una falta de respeto a los vecinos de la zona después de todo lo que llevamos acumulado con los molestos ruidos. No digo que no lo hagan, tiene que haber gente para todo, pero a modo de pregunta, ¿no se puede hacer en alguna demarcación de la ciudad que no moleste a la gente que necesitamos el fin de semana para descansar? Un cero para el Ayuntamiento», apunta.

«¿Qué necesita el alcalde para que entienda que así no se puede vivir, que ni regalado quiero un piso en el Casco Viejo?»

«Si no teníamos suficiente con no poder dormir hasta altas horas de la mañana, porque los conciertos parece que están dentro de casa, desde las 10.30 de este sábado ya hemos empezado. Llevamos desde el jueves así, y luego toca San Mateo... ¿Qué necesita el alcalde para que entienda que así no se puede vivir, que ni regalado quiero un piso en el Casco Viejo?», denuncia otro residente.

«Sé que es un hecho reincidente, pero es que no podemos consentir que todos los conciertos sean en el Revellín a costa de la salud de quienes vivimos en la zona, que se salten la normativa con una instrucción que no cabe aplicarla y es contraria a la Ley del Ruido. Es en el Día del Trabajo, en San Bernabé, en el Morrete Fest, en Los 40 Principales, ahora en el MUWI, es ya todos los días y a todas las horas. San Mateo, Pilares, Navidades, Ferias de Abril, Fallas de Valencia, Día de la Guardia Civil, viernes de verano con conciertos... es un no parar», ponen de manifiesto desde Murrieta y alrededores.

«Hay más zonas de la ciudad y mejores espacios sin molestar a nadie para poder realizar las actividades culturales, que beneficien a más barrios en cuanto a hostelería, que los vecinos podamos dormir, descansar, estudiar para oposiciones, etc. Sin olvidar el descuido de limpieza de muchas zonas de la ciudad por tener el Casco Viejo y centro impoluto. Todos pagamos impuestos, votamos y no hay vecinos ni ciudadanos de categorías distintas. Que se demuestre y que dejen de hacer ruido. De verdad que estamos hartos, es indescriptible», concluye un último denunciante.