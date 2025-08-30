LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrada al nuevo recinto del MUWI Sonia Tercero

MUWI se estrena en Valbuena: más espacio y nuevas sensaciones

El festival amplía su espacio, mejora el sonido y gana cercanía al trasladarse al centro de la capital, donde el público comparte ya sus primeras impresiones

Lucía García-Blanco

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:35

El festival MUWI celebra este fin de semana su novena edición con una gran novedad: cambia de escenario y se traslada al Espacio MUWI Valbuena, ... situado en el aparcamiento del Revellín junto al Parque del Ebro. En esta nueva ubicación se amplía la superficie del anterior recinto que permite recibir hasta 9.000 personas al día y se acerca al corazón de la ciudad de Logroño.

