MUWI se estrena en Valbuena: más espacio y nuevas sensaciones

El festival MUWI celebra este fin de semana su novena edición con una gran novedad: cambia de escenario y se traslada al Espacio MUWI Valbuena, ... situado en el aparcamiento del Revellín junto al Parque del Ebro. En esta nueva ubicación se amplía la superficie del anterior recinto que permite recibir hasta 9.000 personas al día y se acerca al corazón de la ciudad de Logroño.

Los organizadores destacaban, hace seis meses, que este salto era bastante necesario para así poder seguir creciendo sin tener que perder la esencia. «Queríamos mantener la atmósfera cercana al MUWI, pero también ganar espacio y mejorar la acústica y la visibilidad. Valbuena nos ofrece esa oportunidad», explicaba José Luis Pancorbo, uno de los promotores de este certamen.

Un recinto renovado

El nuevo espacio cuenta con tres escenarios: el principal, que se encuentra orientado hacia el río Ebro, otro escenario destinado a DJs y un tercero (escenario Ibercaja) dentro del frontón del Revellín. Además, se ha reforzado la accesibilidad con una plataforma para aquellas personas que tengan movilidad reducida y se ha ampliado el MUWI Market, que pasa de quince puestos a veinticinco.

En cuanto a la oferta gastronómica y vinícola, el sello de este festival, también ha crecido. El MUWI Gastro reúne a chefs y restaurantes de referencia, mientras que el Vermuwi se celebra durante dos días en la calle Laurel, con conciertos intinerantes y DJs para animar el aperitivo.

¿Qué opina la gente?

Los asistentes al festival han comenzado a compartir sus opiniones sobre este cambio y en general, la acogida está teniendo un resultado bastante positivo.

Cristina, una de las asistentes, opina que este nuevo recinto le gusta bastante. «Los otros años que he venido, que se encontraba en las Bodegas Franco-Españolas, también estaba bien, se disfrutaba mucho. Pero sí es cierto que este año se encuentra más cerca de la ciudad y es muy fácil llegar andando y no tengo que depender tanto del coche. Al menos en mí caso». En cuanto al espacio comenta que «es bastante grande, comparado con el anterior». Añade que una de las cosas que más le ha gustado ha sido «unas mesitas que hay para poder descansar un poco cerca del frontón».

Maite, una fiel a este festival desde hace ya varios años, coincide con que la nueva ubicación le gusta más. «Por muchos motivos, ya que es mucho más amplio, hay más sitios para sentarse, el espacio es mejor, no da la sensación de agobio y es que estoy encantada con la ubicación», comenta.

Otra de las asistentes considera que el recinto «es más amplio, con un sonido mucho mejor. El escenario está muy bien y luego está muy diversificado: la parte del frontón, las carpas por si llueve... Me parece que han acertado, está genial».

Esther, otra de las aficionadas al MUWI y que lleva acudiendo varios años con sus amigas, afirma que este recinto le parece bastante mejor que el anterior. «Como imagino que piensa la mayoría de gente, es más grande, hay más aforo y, en cuanto al sonido, se escucha mejor que otros años», valora.

Pero no todas las opiniones son positivas. Uno de los espectadores apunta que, aunque le gusta cómo se oye la música y aprecia la amplitud del espacio, «en el sitio anterior me parecía mucho más íntimo, mucho más especial y más chulo en las bodegas, porque interactuabas más con la gente y también te encontrabas con personas que conocías más allí que aquí, donde el espacio es mucho más grande y todo el mundo está más disperso».

En general, cuando uno recorre el festival, se percibe que gran parte del público está bastante contento y satisfecho con este cambio. Muchos coinciden en que la nueva ubicación «aporta más comodidad, mejor sonido y una experiencia más amplia» para poder disfrutar así de la música, el vino y la gastronomía que son los aspectos que caracterizan al MUWI.

El estreno del Espacio MUWI Valbuena ha marcado un antes y después, ya que para muchos esto significa ganar comodidad, aforo y cercanía y para otros supone el hecho de no tener que perder la esencia de las ediciones pasadas.