Uno de los momentos vividos en el pasado La Rioja Music Fest. MUWI / Sol de Invierno

«Valoraremos acciones como reubicación de altavoces, limitación de volumen y horarios de actuaciones»

La organización del festival adelanta que «para la próxima edición podemos hacer cambios que disminuyan sensiblemente el sonido proyectado»

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:07

«Así como limpieza, residuos, vialidad y el comportamiento de los asistentes al festival han sido aspectos que consideramos se han desarrollado correctamente, sabemos que ... tenemos un elemento que mejorar, que es que el sonido que llegue a las casas cercanas sea menor». Así lo reconoce José Luis Pancorbo, uno de los organizadores del MUWI que, a requerimiento de Diario LA RIOJA, ha dado la cara ante las quejas vecinales por el ruido de este fin de semana.

