«Valoraremos acciones como reubicación de altavoces, limitación de volumen y horarios de actuaciones»

«Así como limpieza, residuos, vialidad y el comportamiento de los asistentes al festival han sido aspectos que consideramos se han desarrollado correctamente, sabemos que ... tenemos un elemento que mejorar, que es que el sonido que llegue a las casas cercanas sea menor». Así lo reconoce José Luis Pancorbo, uno de los organizadores del MUWI que, a requerimiento de Diario LA RIOJA, ha dado la cara ante las quejas vecinales por el ruido de este fin de semana.

«En unos días haremos balance de MUWI 2025. De aquello que consideramos que ha brillado y también de lo que se puede mejorar. Para ello nos apoyaremos en una encuesta abierta al que quiera dar su opinión sobre el festival», explica para añadir que, dadas las circunstancias, «por supuesto que no nos importa adelantar unas reflexiones sobre uno de los temas que más nos preocupa, que es el impacto del evento en los hogares de nuestros vecinos».

Así, «después de reunirnos con el equipo técnico del festival vemos que para la próxima edición podemos hacer cambios que disminuyan sensiblemente el sonido proyectado desde el recinto de Valbuena», adelanta el propio Pancorbo. En ese sentido, precisa, «sin entrar en detalles técnicos, valoraremos acciones de cambio de ubicación de altavoces, limitación de volumen y horarios de actuaciones, entre otras medidas».