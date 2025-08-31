LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un engendro de 'post its' apareció en el escenario durante la canción 'Monstruo' del directo de Carolina Durante. D.M.A.

Carolina Durante «makes Logroño queer again» durante el festival MUWI

La banda madrileña conquista al público asistente con sus éxitos hasta convertir el recinto Valbuena en un 'pogo' masivo con 'Las canciones de Juanita'

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 31 de agosto 2025, 10:31

Carolina Durante es el grupo del momento. No se puede negar, aunque ha habido gente esta semana que, al oír hablar de la banda, comentaba ... inocentemente que no había escuchado nada «de esa cantante». Sin duda es una formación bien armada, cuajada y engrasada, un grupo muy de Madrid que ofrece un pop-rock heredero de Hombres G. De hecho, de los cuatro miembros originales, en vivo pasan a ser seis, con un segundo guitarra y un teclista.

