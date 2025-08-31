Carolina Durante «makes Logroño queer again» durante el festival MUWI

Carolina Durante es el grupo del momento. No se puede negar, aunque ha habido gente esta semana que, al oír hablar de la banda, comentaba ... inocentemente que no había escuchado nada «de esa cantante». Sin duda es una formación bien armada, cuajada y engrasada, un grupo muy de Madrid que ofrece un pop-rock heredero de Hombres G. De hecho, de los cuatro miembros originales, en vivo pasan a ser seis, con un segundo guitarra y un teclista.

La banda mostró en MUWI La Rioja Music Fest un escenario decorado como una oficina y salió y se fue del mismo por lo que simulaba ser un ascensor. El directo quiere mostrar que es su trabajo, entre archivadores, ordenadores, papeles y 'post its'. Arrancaron con 'Joderse la vida' para regocijo de los espectadores, los más numerosos de todos los del festival de este año. La mayoría del público fue joven, frente a los adultos que reinaron el día anterior con Rozalén y León Benavente. Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante, se ayudó de una muleta para bailar y moverse por el escenario debido a una reciente operación de rodilla pero realmente no estuvo condicionado por ello. La particular forma de bailar de Ibáñez recuerda a Ian Curtis (Joy Division).

Sonaron, por supuesto, las canciones 'Cayetano', 'Verdes, césped', 'Hamburguesas', 'Tomé café'… y la última, 'Las canciones de Juanita', convirtió el recinto Valbuena en un 'pogo' masivo. ¿Lo mejor? La aparición de un engendro de 'post its' con corbata en la canción 'Monstruo' y que el bajista Martín Vallhonrat exhibiera una camiseta con el mensaje 'Make Logroño queer again'. En total, el repertorio fue un completo repaso a su discografía con 21 canciones durante algo más de una hora y cuarto. Carolina Durante ofreció un buen concierto, hicieron lo que se esperaba pero también cabe señalar que el directo parecía prefabricado y empaquetado, fue tan preciso, regular y lineal como un informe que entregar a primera hora de la mañana de un martes de noviembre, dio la sensación de lejanía. No hubo bis. Trabajo de oficina.

Ampliar Hinds, en directo, haciendo acrobacias. D.M.A.

La otra cara fue la de Hinds. De una banda de chicos como Carolina Durante a una de chicas como Hinds. Teloneras de The Strokes y Coldplay, y con recorrido en Europa, lo cierto es que el suyo fue un concierto anodino, falto de atractivo. Su música resulta 'naif', compuesta en el país de la Piruleta, esquina con el principado del Algodón de Azúcar. No se puede negar la sensualidad y dulzura, pero tampoco la falta de contenido. En la recta final mejoró la propuesta con canciones con más cuerpo, como 'Te quiero infinito' y 'En forma', y la versión 'Spanish Bombs' de The Clash. Y Carlotta Fernández se subió a hombros de su compañera Ana García Perrote y, durante unos instantes, tocaron así guitarra y teclados, formando una torre. Pero, para bien o para mal, Hinds pasaron desapercibidas por el MUWI.