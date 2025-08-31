LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La banda Carolina Durante posando ante la cámara Sonia Tercero

Carolina Durante

Grupo de música
«El mejor momento de la semana es girar y salir al escenario»

La banda madrileña ha vuelto a Logroño, pero esta vez para actuar en el MUWI La Rioja Music Fest

Lucía García-Blanco

Domingo, 31 de agosto 2025, 12:13

Carolina Durante, banda de origen madrileño, se ha consolidado en estos últimos años como uno de los grupos claves del indie rock español. Con himnos ... generacionales, letras que retratan con ironía y crudeza la realidad de una generación, y directos cargados de energía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  2. 2 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  3. 3 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  4. 4

    La Laurel ya no es lo que era
  5. 5 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  6. 6 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  7. 7

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  8. 8

    Ana María será enterrada en Mansilla
  9. 9

    «Cuando empecé barríamos siempre un suelo blanco»
  10. 10

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «El mejor momento de la semana es girar y salir al escenario»

«El mejor momento de la semana es girar y salir al escenario»