León Benavente durante su concierto en el escenario Valbuena. MUWI

El rock elegante de León Benavente vuelve al Muwi

Califato ¾ ofrece un directo interesante, cáustico y caótico con un batiburrillo de simbología e influencias

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:32

León Benavente siempre es una apuesta segura. Y eso lo sabe Muwi, que los programó en su segunda jornada como ancla a lo que ... un día fue, un festival indie. Quizá su último disco, 'Nueva sinfonía sobre el caos', sea el menos interesante de su discografía pero ostenta, sin duda, uno de los mejores directos del rock nacional actual. Y a quien le atraiga la personalidad de su líder, Abraham Boba, en esta edición lo ha podido disfrutar por partida triple: en un espectáculo de poesía, en una sesión de DJ y en concierto. Como es habitual, su actuación, además de musical, tuvo un importante componente visual con una iluminación espectacular. Todo ello contribuye a crear una fuerza telúrica, momentos de verdadero éxtasis y casi una misa góspel en los estribillos de algunas canciones, más cuando Abraham Boba bajó al público a cantar, como ya había hecho antes Rozalén. Baño de masas. La actitud, la puesta en escena, el directo, es elegante. El de León Benavente es un rock con traje que nunca se desplancha. La última canción, colofón marca de la casa, fue 'Ayer salí', un fuego artificial.

