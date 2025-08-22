Diez víctimas mortales por accidente de tráfico en lo que va de año En menos de dos semanas se han producido cuatro siniestros

Policía Foral y bomberos en el lugar de la autovía Logroño-Pamplona en el que falleció una logroñesa tras ser arrollada por un camión.

Si por algo se está caracterizando agosto es por ser especialmente trágico. En lo que llevamos de mes, se han producido cuatro accidentes de tráfico con víctimas mortales. Apenas unos días antes del dramático siniestro producido este viernes, en el que ha fallecido un joven de 19 años, también perdió la vida una logroñesa de 54 años tras ser arrollada por un camión cuando su vehículo estaba parado en el arcén de la autovía Logroño-Pamplona.

Unos días antes, el 15 de agosto, una joven de 17 años de Rincón de Olivedo moría tras caer el coche en el que viajaba a un barranco cuando volvían de fiestas de Alfaro. Apenas cinco días antes, otro joven riojano y uno navarro, ambos de 22 años, fallecían el 10 de agosto en Berantevilla (Álava) tras sufrir una colisión con otro vehículo cuando regresaban de las fiestas de Vitoria.

Antes de estos trágicos siniestros hay que remontarse hasta el 11 de marzo para encontrar otra víctima en las carreteras riojanas. En este caso, no iba dentro de un vehículo, sino que fue atropellado. Un marroquí de 33 años fue arrollado y posteriormente abandonado en la carretera LR-321, que une Huércanos y Nájera.

El 18 de de febrero, un operario de asistencia en carretera, de 45 años y vecino de Calahorra, murió atropellado en la A-15, en el punto kilométrico 24,900 perteneciente al término municipal de Villafranca, en Navarra.

El 11 de febrero, un motorista de 66 años, vecino de un municipio riojano, murió en un siniestro al salirse de la vía su moto en el punto kilométrico 302 de la N-111. Y el día 2 del citado mes, un chico de 21 años, vecino de Arnedo y de nacionalidad marroquí, falleció tras sufrir una colisión por alcance con un camión en la A-68 (Autovía del Ebro), a su paso por Tudela.

El 18 de enero, perdió la vida un joven de 21 años falleció en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-111, a su paso por el término municipal de Lardero. Y el 9 de enero, un hombre de 87 años murió tras sufrir un accidente la ambulancia en la que era trasladado en Navarrete.