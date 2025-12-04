Las noticias imprescindibles
Estas son los temas sobre los que ha girado la actualidad de este jueves
La Rioja
Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:03
-
Vino
Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
La eurodiputada riojana, Esther Herranz, saca adelante el 'paquete vino' con mayores ayudas para bodegas en promoción, incluidas las pequeñas
-
Navidad
La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño
La iluminación navideña logroñesa ya está en marcha, aunque aún quedan tramos por sumar que se espera que funcionen el día 10
-
Salud
CSIF critica una nueva saturación del servicio de Urgencias del San Pedro
En Prehospitalización había cubiertas 11 de 18 plazas, mientras que los 15 boxes estaban llenos al 100%
-
Futuro en Español
Sanz: «La IA ya favorece la labor y el tiempo de calidad a investigadores, docentes y estudiantes»
La rectora de la UR menciona Dialnet como ejemplo de herramienta tecnológica en su intervención en Futuro en Español
-
Peste porcina
Los cotos riojanos tendrán reducciones de hasta el 50 % en sus tarifas por caza de jabalí
Se darán autorizaciones excepcionales para ganchos y batidas en un período de tiempo inferior a 7 días y se permitirán autorizaciones excepcionales para utilizar visor térmico y trampeo
-
Logroño
La memoria histórica y los bandos provocan un tenso rifirrafe en el Pleno de Logroño
El discurso de la edil Beatriz Nalda en la defensa de una moción sobre un convenio con La Barranca desata la indignación del PP por distinguir «entre los que estamos aquí y los que están ahí»
-
Operativo
La Policía Nacional registra varios domicilios en Logroño en busca de droga
Las entradas se han llevado a cabo en las calles Manuel de Falla, avenida de la Solidaridad, Albornoz y en las inmediaciones de la calle Portales
-
Operativo
Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
La Guardia Civil intervino 1.231 gramos de cogollos listos para su consumo, valorados en 8.333 euros, durante un servicio rutinario en Villamediana
-
Polémica
España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
La dirección del festival impidió la votación específica sobre la presencia del país hebreo en el certamen
-
La Rioja
Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
La compañía, que ya opera la única ruta regular desde La Rioja con Madrid, renuncia por motivos «técnicos, organizativos y estratégicos» y ahora Vueling y Volotea aspiran a ser la aerolínea adjudicataria
-
Movilizaciones
Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
Los profesionales de la sanidad pública están llamados a secundar este paro ante el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un Estatuto Marco que mejore sus condiciones
-
Deporte
Tres ultras del Atlético son procesados once años después por la muerte de Jimmy
La jueza les citará a un juicio oral en el que también habrá dos personas más del Frente Atlético por las lesiones propiciadas a otro Riazor Blue
-
Mundo
Israel espera a su último rehén
Hamás secuestró a más de 250 personas durante los ataques del 7 de octubre y sólo le queda por entregar los restos de una, el sargento Ran Gvili
Más noticias en www.larioja.com