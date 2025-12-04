Los cotos riojanos tendrán reducciones de hasta el 50 % en sus tarifas por caza de jabalí Se darán autorizaciones excepcionales para ganchos y batidas en un período de tiempo inferior a 7 días y se permitirán autorizaciones excepcionales para utilizar visor térmico y trampeo

La Rioja Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:47

Todos los cotos de caza de La Rioja podrán beneficiarse de reducciones de hasta el 50% en sus tarifas, siempre que acuerden con la Consejería de Agricultura actuaciones para fomentar la caza del jabalí y que estas permitan aumentar en al menos un 15% el número de capturas respecto a la temporada anterior.

Esta es una de las medidas de aplicación inmediata instauradas por el Ejecutivo riojano, dentro del territorio de la comunidad, mientras España no sea reconocida como país libre de la Peste Porcina Africana (PPA), según ha informado este jueves la Federación Riojana de Caza en una nota, tras reunirse su presidenta, Karla Anguiano, con la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos.

Según los datos facilitados recientemente por la Consejería de Agricultura de La Rioja, la población de jabalí en la comunidad supera los 8.500 ejemplares.

Durante la reunión, en la que se han analizado acciones cinegéticas ante la irrupción de la PPA en otras zonas del país, la Federación también ha sido informada de la aplicación, por parte de la Consejería, de la tasa cero en todas las batidas únicas de jabalí en la Reserva Regional de Caza.

Además, se darán autorizaciones excepcionales para ganchos y batidas en un período de tiempo inferior a 7 días y se permitirán autorizaciones excepcionales para utilizar visor térmico y trampeo para capturas de jabalíes.

También se crearán documentos informativos con protocolos sobre las actuaciones a realizar y se intensificará el control en las basuras.

En la reunión, la presidenta de la Federación también ha propuesto a la consejera la desinfección, tanto en llegada como en salida, de los servicios de guardería y vigilancia forestal de los transportes de animales a las batidas.

Otra de las propuestas es la liberalización de la caza al salto por toda la comunidad y que se permita llevar balas en la munición, a fin de equilibrar el control poblacional con la seguridad.

También ha planteado también la eliminación de cupos también figura en las propuestas, a fin de que los cazadores puedan abatir un número ilimitado de ejemplares dentro del marco de seguridad y ética cinegética.

Esta medida pretende reducir daños agrícolas, accidentes de tráfico y el riesgo sanitario derivado de la sobrepoblación, siempre bajo supervisión técnica y con comunicación obligatoria de los resultados de cacería, ha detallado la Federación.

Esta entidad aboga también por la organización del sistema de recogida y manejo de reses, a fin de garantizar que los restos animales se manejen siguiendo criterios sanitarios y medioambientales. EFE

