Eva Sanz: «La IA ya favorece la labor y el tiempo de calidad a investigadores, docentes y estudiantes» La rectora de la UR menciona Dialnet como ejemplo de herramienta tecnológica en su intervención en Futuro en Español

J. Sainz Logroño Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:15 Comenta Compartir

«La inteligencia artificial ya está favoreciendo la labor y el tiempo de calidad a investigadores, docentes y estudiantes. No solo va a favorecer el desarrollo de esas competencias que siempre van a ser humanas, sino que ya lo está haciendo». Eva Sanz, rectora de la Universidad de La Rioja (UR), ha destacado las oportunidades de la IA por encima de sus riesgos en su participación en Futuro en Español.

El foro de debate que organizan Diario LA RIOJA y Vocento ha comenzado este jueves su segunda y última jornada con una mesa redonda de universidades con participación de seis americanas y la UR. Un coloquio que ha representado «un puente» entre universidades americanas y españolas, pero también entre las dos universidades riojanas, como ha apuntado previamente Javier Galiana, director ejecutivo de UNIR, entidad colaboradora de Futuro en Español. «Somos las dos universidades de La Rioja, no solo compartimos territorio, también tecnología, lenguaje y español», ha dicho Sanz en respuesta.

Moderada por Rafael Puyol, presidente de UNIR, la mesa ha contado además con la participación de Charles R. Arosa Carrera (rector de la Universidad de los Llanos, de Colombia), Sara Camacho (rectora de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador), César Augusto Cardoso (vicerrector académico de la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo, Perú), Iván Méndez Velásquez (director de la DICyT de la Universidad de San Simón, Bolivia), Natalia C. Álbarez (rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina) y Jorge Luis Cáceres (rector de la Universidad Católica de Santa María, Perú).

En su intervención sobre el desafío tecnológico, Eva Sanz, ha sido más integrada que apocalíptica: «Las universidades -ha dicho- son centros de investigación y de educación superior. Tenemos esa doble obligación. La IA no solo no reduce la creatividad sino que la impulsa, la favorece. Favorece que la persona, ya sea investigadora, docente o estudiante, pueda dedicar tiempo de calidad y desarrollar esas competencias humanas, la creatividad, la empatía».

La rectora ha destacado en ese sentido, «la aportación en la promoción del idioma español a través de Dialnet», el portal de difusión de la producción científica hispana especializado en ciencias humanas y sociales cuyo funcionamiento inició la UR en 2001.

«Dialnet -ha afirmado- está facilitando ese trabajo en los investigadores simplificado tareas que antes restaban tiempo de estudio o de análisis. Necesitamos colaboración entre instituciones y Dialnet es un ejemplo de colaboración con otras universidades. Nos hemos convertido en el espacio de datos en español más grande del mundo, gracias a esa colaboración. Ahora mismo aloja más de diez millones de documentos, tres millones en abierto. Tenemos que unir nuestros esfuerzos y poner en valor nuestro idioma y esa generación de conocimiento en español. Esperamos poder decir dentro de poco que tenemos al cien por cien de las universidades hispanoamericanas».