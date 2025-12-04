CSIF critica una nueva saturación del servicio de Urgencias del San Pedro En Prehospitalización había cubiertas 11 de 18 plazas, mientras que los 15 boxes estaban llenos al 100%

La Rioja Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:12 Comenta Compartir

La CSIF ha dado a conocer este jueves «una nueva saturación del servicio de urgencias del Hospital San Pedro», ya que a las 17.30 horas de la tarde había una situación con ocho ambulancias en espera y 18 pacientes aguardando cama. El que mas tiempo llevaba esperando se remontaba al día anterior, 3 de diciembre.

Además, añadió el sindicato, en Prehospitalización había cubiertas 11 de 18 plazas, mientras que los 15 boxes estaban llenos al 100%. En Observación, la ocupación era de 16 de las 19 plazas. Los toriles, agregó, estaban abiertos y había 26 personas en espera de consulta.

Para la CSIF, esta situación «es insostenible y muy preocupante ya que en La Rioja la incidencia de la gripe no está en cifras elevadas». Por todo esto «y la precariedad laboral» es por lo que se ha convocado una huelga general en España, argumentó.