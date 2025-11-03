Las noticias imprescindibles Estos son los temas que han marcado la actualidad informativa del lunes

Comunidad Valenciana Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

El ya expresident valenciano pide a PP y Vox que acuerden su sustituto sin adelanto electoral y utiliza su renuncia de ariete contra Sánchez.

Infraestructuras La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús

El cierre también afectará a los trenes Alvia que unen la capital riojana con Bilbao y Barcelona desde este 8 de noviembre y hasta diciembre de 2026.

Sucesos José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea

Durante años, enseñó a muchos niños a danzar 'el cachiburrio', tradicional en las fiestas patronales.

Tribunales El jurado ya delibera por el crimen de Los Lirios

El tribunal popular debe determinar si el único acusado es culpable o no de la muerte de Mercedes, ocurrida en octubre de 2020 en el barrio logroñés.

Tribunales El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas

El juez Puente los acusa en esta primera pieza de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación

Conmemoración Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana

La capital riojana acoge los actos en recuerdo al Auto de Fe de 1610, evento que cumple diez años.

Inclusión Alumnos riojanos se ponen en la piel de personas con discapacidad mediante la iniciativa 'Integra en la Escuela'

En este programa, que hoy se ha desarrollado en Escolapios, los estudiantes reciben una formación teórico-práctica

Oriente Próximo Israel promueve la pena de muerte para «terroristas palestinos» que maten a ciudadanos hebreos

El Parlamento votará en los próximos días esta iniciativa de grupos ultranacionalistas apoyada por Netanyahu y el coordinador de los rehenes

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, premio Cervantes 2025

El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español

Comarcas Santo Domingo, candidato a protagonizar la campaña navideña de Ferrero Rocher

El alcalde pide a los riojanos que voten por la localidad calceatense

Culturas Sapo recupera 'The Rocky Horror Show' en su treinta cumpleaños

La proyección teatralizada de este musical de culto de Jim Sharman se podrá disfrutar entre los días 5 y 8 de diciembre en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño