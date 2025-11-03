Las noticias imprescindibles
Estos son los temas que han marcado la actualidad informativa del lunes
La Rioja
Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:35
Comunidad Valenciana
Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
El ya expresident valenciano pide a PP y Vox que acuerden su sustituto sin adelanto electoral y utiliza su renuncia de ariete contra Sánchez.
Infraestructuras
La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús
El cierre también afectará a los trenes Alvia que unen la capital riojana con Bilbao y Barcelona desde este 8 de noviembre y hasta diciembre de 2026.
Sucesos
José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea
Durante años, enseñó a muchos niños a danzar 'el cachiburrio', tradicional en las fiestas patronales.
Tribunales
El jurado ya delibera por el crimen de Los Lirios
El tribunal popular debe determinar si el único acusado es culpable o no de la muerte de Mercedes, ocurrida en octubre de 2020 en el barrio logroñés.
Tribunales
El Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama por la trama de las mascarillas
El juez Puente los acusa en esta primera pieza de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación
Conmemoración
Las brujas volverán a asaltar Logroño este fin de semana
La capital riojana acoge los actos en recuerdo al Auto de Fe de 1610, evento que cumple diez años.
Inclusión
Alumnos riojanos se ponen en la piel de personas con discapacidad mediante la iniciativa 'Integra en la Escuela'
En este programa, que hoy se ha desarrollado en Escolapios, los estudiantes reciben una formación teórico-práctica
Oriente Próximo
Israel promueve la pena de muerte para «terroristas palestinos» que maten a ciudadanos hebreos
El Parlamento votará en los próximos días esta iniciativa de grupos ultranacionalistas apoyada por Netanyahu y el coordinador de los rehenes
El escritor mexicano Gonzalo Celorio, premio Cervantes 2025
El premio está dotado con 125.000 euros y constituye el más prestigioso galardón de las letras en español
Comarcas
Santo Domingo, candidato a protagonizar la campaña navideña de Ferrero Rocher
El alcalde pide a los riojanos que voten por la localidad calceatense
Culturas
Sapo recupera 'The Rocky Horror Show' en su treinta cumpleaños
La proyección teatralizada de este musical de culto de Jim Sharman se podrá disfrutar entre los días 5 y 8 de diciembre en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño