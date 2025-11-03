Sapo recupera 'The Rocky Horror Show' en su treinta cumpleaños La proyección teatralizada de este musical de culto de Jim Sharman se podrá disfrutar entre los días 5 y 8 de diciembre en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño

Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Sapo Producciones cumple treinta años. Cincuenta años atrás se estrenó en Londres la película 'The Rocky Horror Picture Show' de Jim Sharman. Y hace una década que Sapo abrió el festival Actual con la proyección teatralizada de este clásico del cine friki. Tres aniversarios redondos que han llevado a la productora riojana a recuperar este show que, además de un espectáculo a caballo entre el cine, el musical y el teatro, es una garantía de fiesta. «Vamos a bailar, a cantar, a magrearnos», advertía este lunes Josué Lapeña durante el anuncio del evento, que tendrá lugar los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en la sala Gonzalo de Berceo de Logroño. Las entradas, al precio de 15 euros, se pondrán a la venta este martes a mediodía en entradium.com.

Lapeña, junto a Martín Nalda como 'maestra' de ceremonias y el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, han aprovechado la triple celebración para soplar varias velas en la rueda de prensa.

Datos de interés 'The Rocky Horror Pictures Show' Es la proyección teatralizada del musical homónimo de Jim Sharman, en esta ocasión por Sapo Producciones

La cita En la sala Gonzalo de Berceo de Logroño, los días 5, 6 y 7 de diciembre a las 20.15 horas, y el día 8 a las 19.15 horas.

Entradas Cuestan 15 euros y se ponen a la venta este martes a partir de las 12.00 horas en entradium.com.

Veinte actores de Sapo volverán a dar vida a los personajes de esta película de culto, cuya proyección discurre paralela al espectáculo durante dos horas catárticas e imprevisibles de rock, glam, cabaret, juerga...

'The Rocky Horror Picture Show' es un clásico que se sigue representando en todo el mundo. Su origen está en la película del mismo nombre rodada por Jim Sharman en 1975 y basada en el musical homónimo de Richard O'Brien.

Cuenta la historia de una pareja (interpretada por Susan Sarandon y Brad Majors) que, tras una avería en su coche, se ve obligada a pasar la noche en la mansión del Doctor Frank-N-Furter (Tim Curry), quien celebra la convención anual de transilvanos con motivo de la creación de su criatura, Rocky Horror, un hombre perfecto cuyo 'medio' cerebro pertenece a un delincuente juvenil.

Con temas que son casi himnos –como 'The Time Warp'–, este musical rock honra y, al mismo tiempo, satiriza las películas de ciencia ficción y terror, en particular las producciones en blanco y negro de la RKO de los años 50 y 60.

'The Rocky Horror Picture Show' de Sapo Producciones se abre a cualquier tipo de público a partir de los 16 años. Y si acude travestido o con accesorios alusivos al espectáculo, mejor que mejor. Allí coincidirán los 'horroritas', espectadores que ya han vivido y conocen el show; los 'pajilleros', quienes solo han visionado la película, y los 'vírgenes', los que van de nuevas. Y todos serán bien recibidos en esta fiesta colectiva.

