José Manuel López-Davalillo, exconcejal de Ollauri, el fallecido en Foncea

José Manuel López-Davalillo Castillo, un hombre muy conocido en Ollauri, es el fallecido en la noche del pasado domingo en el accidente ocurrido en Foncea. El trágico suceso ha causado gran conmoción entre los vecinos de la localidad riojalteña al conocerse la identidad del fallecido, que fue concejal del Partido Popular hasta hace dos legislaturas.

López Davalillo, de 75 años, estuvo muy al desarrollo de la localidad. La alcaldesa actual, Lidia Martínez, ha explicado que estas fechas eran especiales para él porque los niños justo empiezan a prepararse para las danzas que tienen lugar en las fiestas patronales en honor a Santa Eulalia en el mes de diciembre, interpretando 'el cachiburrio'. «Él les enseñó durante muchos años a danzar». También estuvo muy vinculado en el fútbol local.

La misa funeral tendrá lugar mañana martes, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia de San Salvador de Ollauri. La conducción al cementerio se realizará a continuación.