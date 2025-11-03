Santo Domingo, candidato a protagonizar la campaña navideña de Ferrero Rocher El alcalde pide a los riojanos que voten por la localidad calceatense

María Caro Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha anunciado una «gran noticia para nuestra ciudad», y es que a localidad riojalteña ha sido seleccionada, junto a otras dieciséis localidades, como candidato para protagonizar la campaña 'Juntos brillamos más 2025', organizada por Ferrero Rocher, un reconocimiento a los municipios que destacan por su espíritu comunitario, su identidad única y su capacidad de hacer brillar a toda su comunidad.

«Este logro supone un motivo de enorme orgullo para vecinos y vecinas, y refleja el esfuerzo constante del Ayuntamiento, en especial del concejal y la concejalía de Turismo, que trabajan día a día para posicionar a Santo Domingo de la Calzada como un destino turístico de primer nivel», señalaba el edil responsable del área, Óscar Reina. «Ser seleccionado como candidato para optar a ser pueblo ganador supone una oportunidad única de dar visibilidad a nuestra ciudad y mostrar al mundo todo lo que nos hace especiales», añadía.

«Estamos emocionados y agradecidos a Ferrero Rocher por habernos seleccionado. Este reconocimiento es fruto del compromiso de toda nuestra ciudad y nos impulsa a seguir mostrando al mundo lo mejor de Santo Domingo de la Calzada», ha afirmado Reina.

La primera fase de la campaña se desarrollará hasta el 23 de noviembre, y durante este periodo se llevarán a cabo diferentes iniciativas y anuncios que iremos compartiendo en los próximos días, para que toda la ciudadanía pueda participar y disfrutar de esta experiencia única.

Santo Domingo de la Calzada se prepara para brillar más que nunca, con ilusión, creatividad y la fuerza de todos sus habitantes , sumándose a otros municipios de España en esta iniciativa que pone en valor la identidad y la belleza de nuestros pueblos.

«Es una noticia muy ilusionante para Santo Domingo de la Calzada -señalaba, por su parte, el alcalde calceatense, Raúl Riaño-, por eso pedimos a todos los riojanos que se vuelquen con nuestro municipio, porque es poner Santo Domingo en el mapa, pero también dar a conocer La Rioja y puede ser un impulso turístico para la comunidad muy importante».

Por ello, solicitó a los riojanos que voten a Santo Domingo, «para que esta Navidad la ciudad luzca con más fuerza que nunca y Ferrero Rocher ilumine nuestra Navidad y nuestro municipio».

Temas

Santo Domingo de la Calzada