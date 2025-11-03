La línea Logroño-Miranda estará cortada 29 fines de semana y los pasajeros viajarán en autobús El cierre también afectará a los trenes Alvia que unen la capital riojana con Bilbao y Barcelona desde este 8 de noviembre y hasta diciembre de 2026

La Rioja Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:03 | Actualizado 12:53h.

Renfe ha programado más de 300 autobuses por el corte de las conexiones de Logroño con Bilbao y Madrid por Miranda durante 29 fines de semana hasta diciembre de 2026. El cierre de estas líneas, que comenzará este sábado 8 de noviembre, se producirá por las obras de modernización de los sistemas de electrificación que realiza Adif para mejorar su fiabilidad y capacidad.

Los trabajos de renovación de la catenaria, que suponen una inversión de más de 21 millones de euros, permitirán la circulación ferroviaria durante la mayor parte de la semana, pero no la del fin de semana: provocarán la interrupción de los trenes Alvia que unen la capital riojana con Bilbao y Barcelona y los Intercity que la con Madrid a través de Miranda de Ebro hasta el 13 de diciembre del próximo año.

Hasta entonces, Renfe ofrecerá a sus viajeros transporte alternativo por carretera en autobús con más de 300 servicios de autobús. El primer fin de semana en que se realizará el transporte por carretera será el del 8-9 de noviembre, pero también se llevaráa cabo el 22 y 23 de este mes. En diciembre, el corte de la vía se producirá los días 13,14, 27 y 28. El listado completo de los fines de semana afectados está disponible en la página web de Renfe.

Servicios afectados

• Tren Alvia 437 Bilbao (15.18 horas)- Logroño (17.51)-Barcelona (22.13 horas). Y tren sinergiado 37437 (Miranda-Zaragoza). Se circulará por carretera de Bilbao a Miranda y Logroño y en tren de Logroño a Barcelona.

• Tren Alvia 438 Barcelona (8.50 horas)-Logroño (12.53)-Bilbao (15.44h). Y tren sinergiado 37438 (Zaragoza-Miranda). Se circulará en tren de Barcelona a Logroño y por carretera de Logroño a Miranda y Bilbao.

• Tren Intercity 4687 Madrid (8.40 horas)-Logroño (12.41). Se circulará en tren entre Madrid y Miranda de Ebro y por carretera entre Miranda y Logroño.

• Tren Intercity 4786 Logroño (16.12 horas)-Madrid (20.15). Se circulará por carretera entre Logroño y Miranda de Ebro y en tren entre Miranda y Madrid.