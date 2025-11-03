LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Última sesión del juicio por el crimen de Los Lirios. Sonia Tercero

El jurado ya delibera por el crimen de Los Lirios

El tribunal popular debe determinar si el único acusado es culpable o no de la muerte de Mercedes, ocurrida en octubre de 2020 en el barrio logroñés

V. S.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:54

Los nueve miembros del jurado (y los dos suplentes) que deben determinar si A. E. M. fue el autor del asesinato de Mercedes, vecina de Los Lirios, ocurrido el 13 de octubre de 2020, ya se han retirado a deliberar. Después de nueve sesiones de un largo y complejo caso, ellos deberán decidir si el único imputado fue el que dio muerte a su pareja o si no tuvo nada que ver y fue un suicidio, como se investigó en un principio.

Este lunes el jurado ha recibido el objeto del veredicto, una serie de preguntas que se deben contestar aisladamente y que se convierten en hechos probados con siete votos a favor y para que se determine no probado tiene que contar con cinco. Además, después tienen que determinar si el acusado es culpable o no. En el caso de declarar esa culpabilidad, vuelven a entrar en juego Fiscalía, acusación particular y defensa para proponer unas penas que la Audiencia Provincial deberá cuantificar.

El Ministerio Público y la acusación particular mantuvieron, en sus conclusiones, una petición de 22 años de cárcel y una indemnización para el hijo de 100.000 euros. Por su parte, la defensa solicita la libre absolución.

Se trata de un caso en el que los indicios van a resultar determinantes debido a la complejidad del mismo. Tanto que la muerte de Mercedes tardó bastante tiempo en ser considerada un asesinato machista. Pero los investigadores, durante la vista, han mantenido que fue el marido el que accedió a la casa (un domicilio que la víctima siempre mantenía cerrado y con las llaves puestas debido a su carácter precavido) y acabó con la vida de esta. Restos de ADN del imputado en la mano derecha de Mercedes fueron una de las pruebas estrellas.

En el lado contrario de la balanza, el acusado negó haber viajado esa noche a Logroño y mantuvo que había dormido en Gumiel (Burgos) para ayudar a su hijo en la vendimia. Su teléfono estuvo apagado (o sin cobertura, ya que la defensa alegó problemas de cobertura en la localidad) y no hay cámaras que captasen la llegada del hombre a Los Lirios o el acceso de este al domicilio.

Una complicada investigación y un extensísimo juicio, con decenas de testimonios en algunos puntos contradictorios, que ahora afronta su recta final.

