La Fiscalía mantiene el cargo de asesinato para el acusado de matar a su mujer en Los Lirios

Carmen Nevot Logroño Viernes, 31 de octubre 2025, 10:06 Comenta Compartir

Después de ocho intensas jornadas de juicio y tras escuchar el testimonio de decenas de testigos y peritos, la Fiscalía ha decidido mantener la acusación de asesinato y la petición de 22 años de cárcel para A. E. M., de 62 años, procesado por supuestamente matar a su mujer en la madrugada del 13 de octubre de 2020, sí ha elevado de 50.000 a 100.000 euros la indemnización que reclama para el hijo del acusado. Así lo ha avanzado este viernes en una jornada dedicada en exclusiva a la exposición de las conclusiones definitivas de todas las partes personadas en la causa.

La acusación particular ha seguido los pasos del fiscal y también mantiene su petición de 22 años de cárcel por asesinato. Mientras, la defensa ha insistido en la inocencia de A. E. M. y en que los hechos no ocurrieron tal y como los describen las dos acusaciones.

Desde el pasado día 20 hasta este miércoles, día 29, familiares y amigos del encausado y de la víctima, Mercedes, han aportado diferentes versiones sobre la relación del matrimonio, una cuestión clave porque, según las acusaciones, fue el detonante del crimen. Para los ocho hermanos de la fallecida estaba claro que la mujer quería divorciarse, así se lo habría dicho ella misma. Llevaban vidas totalmente opuestas y ya no aguantaba más. Sin embargo, para el hijo de la pareja, la hermana del procesado y varios amigos la relación era normal, con las dicusiones propias de cualquier matrimonio.

El propio acusado, aunque la relación «no era muy fluida» negó este miércoles desavenencias con su mujer, con quien contrajo matrimonio en 1988, y descartó que ella le hubiera propuesto el divorcio en alguna ocasión. De la noche en la que el fiscal sostiene que mató a su mujer, él aseguró que estuvo durmiendo en la casa de su hijo en Gumiel de Mercado (Burgos), a dos horas de Logroño.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. LA RIOJA+ Navega sin límites. Suscríbete aquí .

Temas

La Rioja